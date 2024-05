Alefe nelle radio e online con “Lovely Doom”

Arriva “Lovely Doom”: in rotazione radiofonica e online su tutti i digital store il nuovo brano dell’artista Alefe

Una ballad romantica e cinematografica che esplora il tema di un amore impossibile, un sentimento arso mantenuto nell’oscurità, ma che è inarrestabile. Questo brano, completamente concepito, suonato e prodotto da Alefe nella sua camera da letto, dona un’esperienza musicale intima con una nota minimalista, che culmina nell’entrata di un’orchestra verso la fine, creando un senso di sollevamento legato a un amore intenso.

La copertina del singolo ritrae un giovane che osserva il mondo da lontano, un simbolo della vita in costante movimento, senza sosta, e delle decisioni che vanno prese con il cuore. Alefe, un animo malinconico, trova nella sua musica una forma di espressione per comunicare la bellezza e le sfide dell’esistenza, mettendosi alla prova con la creazione di una canzone che aspira a toccare il profondo delle emozioni.

ALEFE

Alefe, artista con radici brasilo-statunitensi, ha intessuto il suo cammino musicale tra le influenze sonore di entrambe le culture. Al momento, in provincia di Torino, porta con sé la ricchezza della sua diversità culturale nel tessuto della sua musica.

Cresciuto in una famiglia in cui la musica è una tradizione, Alefe ha iniziato il suo percorso artistico fin da giovane, studiando pianoforte e teoria musicale, integrando successivamente la chitarra e la tecnica vocale alle sue competenze. La sua passione per la musica è intrinseca, una necessità essenziale che si pone in parallelo con altre esigenze umane come mangiare e respirare.

Con il sostegno di Cristian di Felice della Garage Noise a Roma, intraprende una nuova avventura musicale, consapevole della sua posizione al di fuori degli schemi mainstream ma grato per il supporto che gli consente di esplorare liberamente la sua creatività. La sua visione si focalizza sull’ispirare le persone a fermarsi e immergersi in qualcosa che le renda nuovamente umane, mentre il suo sogno di vedere le sue composizioni come colonne sonore cinematografiche rappresenta una meta futura, consapevole delle sfide che ancora attendono di essere superate.