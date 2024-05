A Milano torna URCA! User Research Conference & Activities

Dopo il successo della prima edizione, torna a Milano, dal 30 al 31 maggio nella location di Monte Rosa 91, URCA! User Research Conference & Activities

Torna dal 30 al 31 maggio 2024 a Milano la seconda edizione di URCA! User Research Conference & Activities, l’unico appuntamento pensato per raccogliere idee, esperienze e storie dal mondo della User Research e organizzato da UNGUESS (unguess.io/it/), la prima piattaforma in Italia a utilizzare la metodologia del crowdtesting per effettuare test da cui ottenere feedback rilevanti ed efficaci provenienti da una community di utenti reali. L’evento ritorna dopo il successo dello scorso anno, edizione alla quale hanno partecipato oltre 150 persone, tra addetti ai lavori e semplici appassionati.

La nuova edizione, che si terrà nella suggestiva location di Monte Rosa 91, vedrà la partecipazione di un’audience composta da più di 300 ospiti e si focalizzerà su tematiche come le metodologie più innovative nel campo della User Research e la loro evoluzione, i casi studio di successo e le ultime tecnologie in grado di integrare e potenziare i processi per contribuire alla crescita della cultura e della ricerca dello User Design nelle aziende e organizzazioni.

Sono 8 i workshop che si svolgeranno il 30 maggio su tematiche come l’inclusività nel mondo della User Research, il valore della ricerca continua a contatto con gli utenti e l’intersezione tra leadership, i modelli organizzativi e le pratiche di design. I workshop saranno tenuti da Alberto Gangemi e Laura Bolletta (Kopernicana), Andrea Romoli (In Sprint Srl), Chiara Scesa (GreatPixel), Donatella Ruggeri (Gruppo Idib) e Domenico Polimeno (Independent Strategic Design Consultant), Elena Tipelli, Jessica Salvi e Nicole Chinaglia (Daimon), Paola Bisogno (GoStudent), Raffaella Roviglioni (ThoughtWorks), Valentina Di Michele (Officina Microtesti).

Nella giornata di conferenze, prevista per il 31 maggio, sul palco si avvicenderanno oltre 15 speaker nel corso dei 12 talk previsti, a cui si aggiunge anche la tavola rotonda “AI AI AI! Presente e futuro della User Research fianco a fianco con l’Intelligenza Artificiale”. Tra questi: Chiara Gargiulo e Monica Feo (Fifth Beat), Enrico Mosca (NeN), Fabio Sergio (Accenture Song Iceg), Gabriele Buzzati (Idealista), Giacomo Bosio (Hedron Srl), Giulia Biamino (Arduino), Luana Oddo e Giada Colantonio (Pwc), Ludovica Vacri (TeamSystem), Marcello Tecleme (Canva), Mariapaola Valicenti (Spark Reply), Raffaella Roviglioni (ThoughtWorks), Roberta Capellini (Unicredit), Silvia Riva (Tangible).

“Il grande successo della prima edizione non sarebbe stato possibile senza la fiducia di un network di partner e sponsor eccezionali che ci teniamo tanto a ringraziare. Per il 2024 siamo entusiasti di poter offrire un evento ancora più ricco e coinvolgente – dichiarano Alessandro Caliandro, Head of UX di UNGUESS e Laura Villa, Marketing Lead di UNGUESS, presentatori dell’evento – Grazie alla varietà e alla qualità dei contenuti proposti, partecipare a URCA! significa immergersi in una due giorni di apprendimento, confronto e ispirazione, con l’obiettivo di elevare le pratiche di ricerca e design a livello nazionale e internazionale, trovandosi a condividere momenti di formazione, informazione e networking con centinaia di esperti ed esperte, professionisti e professioniste della Ricerca Utente, del Marketing e del Design.”

I partner dell’evento

Le aziende e i brand che, a vario titolo, contribuiscono alla realizzazione di URCA! sono Ergoproject, Daimon, Fifth Beat, Infocert, PwC, Dagorà. Tra i media partner, invece, rientrano ZeroUno, Digital4.biz, Agenda Digitale (parte del network Digital360), The District e Kopernicana, oltre al training partner Talent Garden.

Il programma completo e i biglietti per URCA! sono disponibili a questo link: https://it.urca.live/