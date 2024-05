Stasera su Rai Movie “American Assassin” di Michael Cuesta: la trama del film

Stasera su Rai Movie il film d’azione “American Assassin”, diretto da Michael Cuesta, con Michael Keaton, Dylan O’Brien, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch e David Suchet: la trama

Sete di giustizia ma anche desiderio di vendetta. Sono i sentimenti che guidano il protagonista del film d’azione “American Assassin”, diretto da Michael Cuesta, con Michael Keaton, Dylan O’Brien, Sanaa Lathan, Taylor Kitsch e David Suchet, in onda giovedì 23 maggio alle 21.10 su Rai Movie.

Mitch Rapp, studente universitario, è un giovane atleta molto promettente e ha una fidanzata di cui è innamoratissimo. Ma il giorno in cui le chiede di sposarla, la ragazza perde la vita durante un attacco terroristico di un gruppo di fondamentalisti islamici. Da quel momento l’unica ragione di vita per Mitch diventa quella di vendicare la sua morte e a questo scopo si allena quotidianamente, impara l’arabo e trova il modo di intrufolarsi in una cellula terroristica.

Tutto questo zelo non passa inosservato: assoldato dalla Cia, prima clandestinamente e poi ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale, con l’intenzione di portare a termine il suo progetto personale. E un giorno il veterano della Guerra Fredda Stan Hurley lo arruola in un’operazione segreta, per contrastare una serie di attacchi previsti in Medio Oriente.