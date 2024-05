Riccardo Rampazzo al Teatro Spazio 18b con il nuovo spettacolo

In scena dal 23 al 26 maggio, al Teatro Spazio 18b, C 19 H 28 O 2 (o come AVERE le PALLE), spettacolo di Riccardo Rampazzo

Va in scena dal 23 al 26 maggio, al Teatro Spazio 18b, C 19 H 28 O 2 (o come AVERE le PALLE), spettacolo di Riccardo Rampazzo, vincitore della Rassegna Sostantivo Gender 2023.

Una piccola barca, mare aperto, due pescatori, Loris e Gu, puliscono il pesce raccolto durante la notte. Viaggiano da mesi alla ricerca di una creatura la cui

cattura potrebbe stravolgere le loro vite. D’un tratto, un canto lontano, voce di donna, li interrompe. Che fare? Catturare questa creatura mitologica per venderla all’alba al miglior offerente o essere più cauti e osservarla da lontano? Il divario dei due si esacerba e la Sirena diventa solo una scusa per far carburare una corsa alla virilità, a capire chi è più “uomo”, chi reprime di più, chi ama di meno. Due attitudini ugualmente tossiche che hanno come unico risultato quello di implodere in sé stesse, come succede al rapporto fra i due marinai.

ORARIO SPETTACOLI

dal giovedì al sabato ore 20.30

domenica ore 18.00

biglietto intero EURO 18,00

biglietto ridotto EURO 13,00

tessera associativa EURO 2,00

TEATRO SPAZIO 18B

via Rosa Raimondi Garibaldi 18B, 00145 ROMA (zona Garbatella)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

TEL 06.92594210 WAPP 333.3305794