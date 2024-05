Previsioni meteo 23 maggio 2024: Italia divisa in due

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 maggio 2024: piogge sparse al Nord e zone interne del Centro, clima estivo al meridione

Italia spaccata letteralmente in due sotto il profilo meteo in questi giorni. Mentre al Sud è arrivata l’estate, con sole e temperature fino a +30°C, al Nord e nelle zone interne del Centro piogge e temporali sono quotidianamente in agguato. La giornata di oggi non farà eccezione: avremo infatti possibilità di precipitazioni sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali, mente al meridione il tempo risulterà stabile e soleggiato. Scenario invariato anche domani, con possibilità di precipitazioni al Nord e al Centro, e clima estivo al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 23 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio non sono attese variazioni con piogge diffuse. In serata e nottata insiste il maltmepo soprattutto sulle regioni di Nord-Est. Temperature minime in lieve rialzo e massime stabili o in calo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo possibili piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni nelle zone interne, specie tra Toscana, Umbria e Marche. In serata residue piogge ancora sulle stesse regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .