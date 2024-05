Malattie cardiache e ansia o depressione in comorbilità: meglio agire sul cervello

Nelle persone con malattie cardiache e ansia o depressione in comorbilità, il trattamento della salute mentale ha mostrato forti legami con migliori esiti clinici

Nelle persone con malattie cardiache e ansia o depressione in comorbilità, il trattamento della salute mentale ha mostrato forti legami con migliori esiti clinici in un’analisi osservazionale del database dell’Ohio Medicaid, i cui risultati sono stati pubblicati sul “Journal of the American Heart Association”.

I pazienti ricoverati in ospedale con malattia coronarica (CAD) o insufficienza cardiaca (HF) e una segnalazione in cartella di psicoterapia e uso di antidepressivi tendevano ad avere meno eventi successivi, quando seguiti per un massimo di 4 anni, rispetto ai coetanei senza trattamento della salute mentale: a) mortalità per tutte le cause: HR 0,33 (IC 95% 0,23-0,46); b) mortalità per malattia coronarica: HR 0,47 (IC 95% 0,21-1,02); c) visite al pronto soccorso: HR 0,32 (IC 95% 0,26-0,39); d) riammissione ospedaliera: HR 0,30 (IC 95% 0,24-0,38).

I risultati sono stati simili dopo l’aggiustamento per i disturbi in comorbilità, l’uso di farmaci e la precedente diagnosi di depressione o disturbo da uso di sostanze, riferiscono i ricercatori, guidati da Philip Binkley, dell’Ohio State University Wexner Medical Center di Columbus.

Anche la psicoterapia o gli antidepressivi da soli sono stati associati ad alcuni esiti clinici migliori. Ogni trattamento ha portato a un rapporto di rischio compreso tra 0,48 e 0,70 a seconda dell’endpoint specifico analizzato nello studio di coorte basato sulla popolazione.

Trattamento della salute mentale associato a minore rischio di esiti cardiovascolari

«Per quanto è a nostra conoscenza, questo articolo è il primo a dimostrare che il trattamento della salute mentale può essere associato a un rischio ridotto per esiti rilevanti cardiovascolari» conclude il gruppo di Binkley. «Questi risultati indicano che gli interventi di salute mentale sono essenziali per ridurre i ricoveri e le visite al pronto soccorso nei pazienti con scompenso cardiaco o malattia coronarica e depressione o ansia concomitanti».

«Sebbene i risultati relativi ai decessi correlati alla CAD siano suggestivi, non sono significativi. Ciò può essere correlato a un campione relativamente piccolo di pazienti con questa diagnosi e a una conseguente mancanza di potenza statistica sufficiente per rilevare un effetto» osservano gli autori.

Lavori precedenti hanno dimostrato che i sintomi depressivi sono associati a un rischio più elevato di mortalità per tutte le cause e cardiovascolare sulla base della National Health and Nutrition Examination Survey. Inoltre, negli studi sulla popolazione del Regno Unito e della Finlandia, le persone con depressione grave o moderatamente grave erano a maggior rischio di varie malattie fisiche che richiedono il ricovero in ospedale, tra cui la cardiopatia ischemica e il diabete.

Prove di una connessione cuore-cervello

Il team di Binkley ha riconosciuto che le prove non sono così forti per un legame ansia-malattia cardiaca, ma ha sostenuto che ci sono prove di una connessione generale cuore-cervello. «Sia le malattie cardiache che l’ansia sono associate all’attivazione del sistema nervoso simpatico e alla produzione e al rilascio di citochine proinfiammatorie. L’attivazione simultanea di questi sistemi promuove la progressione sia delle condizioni mediate dal sistema nervoso centrale, come l’ansia e la depressione, sia delle malattie cardiache» spiega il gruppo.

«Le malattie cardiache e l’ansia/depressione interagiscono in modo tale che l’una promuova l’altra» specificano Binkley e colleghi. «Sembra che ci siano processi mentali che collegano le malattie cardiache con l’ansia e la depressione che sono attualmente sotto indagine». Nel frattempo, i ricercatori auspicano che i risultati dello studio motiveranno i cardiologi e gli operatori sanitari a effettuare screening di routine per la depressione e l’ansia.

«Strategie efficaci per identificare l’ansia e la depressione nei pazienti con successivo trattamento efficace possono essere una strategia importante con cui i medici possono migliorare la qualità della vita negli individui con scompenso cardiaco» ribadiscono gli autori.

Oltre ai farmaci e alla psicoterapia, alcuni pazienti si rivolgono anche alla stimolazione magnetica transcranica (TMS) per il trattamento della depressione e di altri disturbi neuropsichiatrici. Esperimenti di laboratorio suggeriscono un basso rischio di danneggiamento o surriscaldamento degli impianti cardiaci durante la TMS.

L’American Heart Association (AHA) prevede che le malattie cardiache continueranno ad aumentare in questo decennio per raggiungere il 43,9% degli americani entro il 2030, con i soli costi correlati all’insufficienza cardiaca previsti fino a un totale di quasi 70 miliardi di dollari.

«Gli interventi che possono ridurre la frequenza delle riammissioni e delle cure per il pronto soccorso promettono di ridurre significativamente i costi sanitari. Considerando il costo delle visite ospedaliere e del pronto soccorso rispetto a quello delle visite professionali per la salute mentale, i nostri risultati suggeriscono che il rapporto costi-benefici per la salute mentale è probabilmente importante» scrivono Binkley e colleghi.

Disegno e limiti dello studio

Per il loro studio, gli autori hanno raccolto dati dai file di richiesta di risarcimento e dai certificati di morte dell’Ohio Medicaid dal 2009 al 2012. I pazienti ricoverati in ospedale con CAD o HF, con ansia o depressione in comorbilità, sono stati seguiti per un massimo di 4 anni, fino alla fine del 2014.

Sono state incluse 1.563 persone (età media 50 anni, 68% donne). Quattro su cinque erano bianchi. Al 92,2% è stata diagnosticata l’ansia e al 55,5% la depressione. A oltre il 53% è stato diagnosticato anche l’abuso di sostanze.

Sulla base dei registri delle farmacie e dei codici di fatturazione, i ricercatori hanno stimato che il 23,2% dei partecipanti ha ricevuto farmaci antidepressivi e psicoterapia, il 14,8% solo psicoterapia, il 29,2% antidepressivi da soli e il 33% nessun trattamento di salute mentale.

Gli autori dello studio hanno riconosciuto che lo studio potrebbe non essere generalizzabile a una popolazione più ampia o più anziana, osservando che Medicaid copre solo le persone di età compresa tra 21 e 64 anni.

«Un modello di assistenza collaborativa è essenziale per gestire la salute cardiovascolare e mentale» affermano Binkley e coautori. «Speriamo che questi risultati ispirino ulteriori ricerche sulle connessioni meccanicistiche tra salute mentale e malattie cardiache».

Fonte:

Carmin CN, Ownby RL, Fontanella C, Steelesmith D, Binkley PF. Impact of Mental Health Treatment on Outcomes in Patients With Heart Failure and Ischemic Heart Disease. J Am Heart Assoc. 2024 Mar 20:e031117. doi: 10.1161/JAHA.123.031117. Epub ahead of print. leggi