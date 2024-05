Il recente infortunio di Fury è un problema? Come Usik sarà aiutato dal problema del suo avversario

Il 18 maggio Riyadh ospiterà un torneo di pugilato, il cui gioiello sarà l’incontro per il titolo di primo campione del mondo assoluto del XXI secolo nella divisione dei pesi massimi. Tyson Fury e Alexander Usik determineranno il pugile più forte in questa categoria di peso e scopriranno chi si aggiudicherà le quattro cinture. Puoi scommettere sull’incontro su Elabet – le informazioni che ti aiuteranno a pronosticare sul sito di Elabet sono riportate di seguito.

Cosa sapere

Questo incontro è stato rinviato diverse volte per vari motivi. L'ultima volta è stato a causa di una dissezione sopra l'occhio di Tyson. L'infortunio, subito all'inizio di febbraio, è stato oggetto di molte polemiche. Qualcuno ha pensato che fosse stato fatto apposta per spostare la data dell'incontro a un momento successivo; qualcuno ha semplicemente accusato Fury di scarsa professionalità. E lo stesso pugile che ha inflitto la ferita, Agron Smakici, ha affermato che il pugno era pulito. In ogni caso, lo spaccato del britannico ha conquistato il campo dell'informazione e ora c'è da chiedersi se non sia un ulteriore vantaggio per Usik.

Non è passato molto tempo dall’infortunio, poco più di tre mesi, e le sessioni di allenamento sono iniziate ad aprile. Alcuni esperti ritengono che Usik aggiungerà questo dettaglio al suo piano di gioco.

Così, ad esempio, crede Derek Chisora, che ha combattuto contro entrambi i campioni. Il britannico è sicuro che la dissezione possa aprirsi e costringere l’arbitro a fermare l’incontro: “Ecco la mia onesta previsione. Vedo Usik vincere l’incontro, perché ora Usik farà il tag nel punto in cui si è verificata la dissezione. Lancerà lo stesso jab, ma esattamente nel punto in cui c’è stata la dissezione. Credo che l’arbitro fermerà l’incontro a favore di Usik a causa dell’occhio lacerato”.

Frank Warren, il promotore di Fury, è dello stesso parere sulla tattica di Usik, ma ricorda che Tyson ha già avuto un incontro in cui la dissezione non gli ha impedito di vincere.

Anche l’ex allenatore di Usik, James Ali Bashir, sostiene che un incontro a maggio dopo una simile dissezione sia troppo presto: “Da quello che ho visto, penso che una dissezione come questa richieda 6-7 mesi per riprendersi. È una di quelle dissezioni che devono essere ricucite sia internamente che esternamente per ottenere i migliori risultati di recupero. Combattere a maggio è troppo presto. Posso immaginare che questa dissezione si riapra. Rimanderei l’incontro a giugno-luglio. Come allenatore, sposterei l’incontro più lontano in modo che il taglio possa guarire correttamente. Non sono sicuro di maggio. Posso capire come Usik possa colpire lì”.

È tutt’altro che certo che la dissezione e i pugni in quell’area avranno un impatto. La complicazione per Fury, infatti, è la stessa zona in cui una volta colpivano i pugni di Otto Vallin. Allo stesso tempo, lo svedese è più dimensionato di Usik ed è un pugile più pesante. Ha mirato alla testa di Fury fin dai primi round, ottenendo rapidamente il risultato, e al sesto round il britannico aveva un taglio molto grande, e il sangue ha inondato Tyson, Wallin, il ring e l’arbitro. Dopo questo incontro Fury ha avuto 47 punti di sutura, ma ha vinto l’incontro con un netto vantaggio, il che dimostra che anche se Usik apre una ferita sul volto del Re degli Zingari, non si fermerà. Soprattutto in un incontro in cui la posta in gioco è così alta.

Il catman Pavel Tyurin ritiene che il taglio fresco di Fury prima dell’incontro con Usik fosse effettivamente pericoloso, ma spiega anche che c’era abbastanza tempo per guarire.

Anche Russ Anber, il gatto di Usik, è stato laconico: “Penso che la dissezione sia guarita, per me la questione è chiusa”.

Naturalmente, nel combattimento stesso può succedere di tutto, fino allo scontro tra teste. È anche possibile, come è successo di recente con Timofey Tszyu, che abbia iniziato ogni round con un velo di sangue sul fianco sinistro e non abbia potuto vedere i pugni da lì. A questo livello, in un combattimento tra due atleti di alto livello, sono le piccole cose a decidere tutto. Dal momento che il team di Fury ha accettato la data di maggio, è ovvio che era soddisfatto della data per tutti i motivi: un campo completo, la completa guarigione dell'infortunio e la possibilità di raggiungere una forma fisica decente. La rivascolarizzazione può comportare degli aggiustamenti, ma il team del pugile britannico dovrebbe essere preparato anche a questo.