“Appresso alla musica” nella notte su Rai 2 chiude con un omaggio a Modugno

Nella notte su Rai 2 ultimo appuntamento con il programma “Appresso alla musica”, con un omaggio a Domenico Modugno

Renzo Arbore e Gegè Telesforo tornano con l’ultima puntata della stagione di “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura scritto dallo stesso Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, in onda giovedì 23 maggio alle 23.45 su Rai 2. Si inizia con un omaggio a Domenico Modugno e la sua esibizione de “La Lontananza” a “Speciale Per Voi 1970”, condotto da Renzo Arbore. Si continua in piazza Duomo a Milano nel 2010: ospite speciale di “A Milano Non Fa Freddo” è Enzo Jannacci, che esegue con Arbore e l’Orchestra Italiana un classico intramontabile, “O Mia Bela Madunina”.

E ancora, la versione di Arbore e l’Orchestra Italiana di “Simmo ‘E Napule Paisà”, al New York Radio City Music Hall e l’esibizione all’Umbria Jazz 2015, di Arbore con Stefano Bollani nella tripletta “I Can’t Give You Anything But Love”, “Pennies From Heaven” e “It had To Be You”. Si conclude con il 1987, l’anno dello scudetto del Napoli e dell’iconico duetto Arbore – Marisa Laurito, per la “Notte Scudetto”, con “Core Napulitano”.