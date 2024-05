Ansia in radio e in digitale con il singolo “Io migliore”

In rotazione radiofonica “IO MIGLIORE”, il nuovo singolo di ansia disponibile tutte le piattaforme di streaming digitale

“Io migliore” è un brano che invita a riscoprire l’innocenza interiore, abbandonando l’ansia del perfezionismo e ricordando la propria infanzia.

È una vera e propria regola che ansia ha adottato fin da bambina, un imperativo che l’ha guidata a perseguire i suoi sogni e desideri. Tuttavia, con il tempo, il peso delle aspettative e delle responsabilità l’ha portata a riflettere sulla necessità di esplorare la sua vulnerabilità.

La direzione artistica è seguita da Massimo Guidi, A&R di M&M-D&G Music.

L’artista commenta così la nuova release: “Tu sei solo un punto nella lista nel supermercato della vita”.

Il videoclip di “Io migliore” è ambientato all’interno di un’auto. La terra che scorre fuori dal finestrino passa lo stesso anche se non vissuta. Tentare la perfezione per cercare di non deludere nessuno ci spinge in un loop di normalità e insoddisfazione dove la routine mangia la creatività e la nostra reale essenza. Così scendere dalla macchina per salirci sopra come a voler cavalcare la vita e riprenderne le redini perché a volte il brivido è necessario. Il brivido della paura di sbagliare, di fare follie, di non dover essere per forza sempre sotto controllo.