Previsioni meteo 22 maggio 2024: piogge sparse al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 maggio 2024: prosegue la fase di tempo instabile con piogge e temporali al Centro-Nord

Dopo un inizio di settimana instabile specie sulle regioni centro-settentrionali, condizioni meteo ancora instabili su queste aree della nostra Penisola. Nella giornata di oggi infatti avremo piogge a carattere sparso su diverse regioni del Nord e del Centro, specie nelle ore pomeridiane. Domani è atteso invece un più deciso miglioramento sulle regioni centrali, mentre al settentrione continuerà la fase di instabilità pomeridiana e non mancheranno precipitazioni localmente a carattere temporalesco. Discorso diverso al Sud, dove l’estate è già iniziata e si registrano temperature superiori alla media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 22 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata e nottata insiste il maltmepo con precipitazioni diffuse su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo possibili piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in transito. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, isolate piogge sulla Campania. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolostà alternata a schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .