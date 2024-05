Metal Shark fornirà alla Giamaica 22 navi intercettori di superficie ad alta velocità

Metal Shark, comunica di essersi assicurato un contratto per costruire 22 navi intercettori di superficie ad alta velocità in alluminio saldato per la Forza di Difesa della Giamaica

Il cantiere con sede in Louisiana, Metal Shark, comunica di essersi assicurato un contratto per costruire 22 navi intercettori di superficie ad alta velocità in alluminio saldato per la Forza di Difesa della Giamaica (JDF). JDF ha selezionato il Metal Shark 36 Fearless, un’imbarcazione con console centrale ad alte prestazioni collaudata in servizio con numerose agenzie militari, forze dell’ordine e di primo soccorso in tutto il mondo. Queste nuove navi intercettori di superficie saranno utilizzate dalla Guardia costiera JDF per missioni di polizia, pattugliamento e interdizione all’interno della zona economica esclusiva della Giamaica. Il contratto comprende anche la formazione operativa e di manutenzione per la JDF.

“Il nostro 36 Fearless è una piattaforma multi-missione ad alte prestazioni che migliorerà drasticamente le capacità operative del JDF-CG”, ha spiegato il vicepresidente dello sviluppo commerciale internazionale di Metal Shark, Henry Irizarry. “Metal Shark ha lavorato a stretto contatto con il cliente per equipaggiare queste navi con l’attrezzatura più appropriata per soddisfare le loro specifiche esigenze operative.”

Alimentate da tre motori fuoribordo Yamaha a quattro tempi da 300 HP e dotate di un pacchetto di navigazione Furuno con radar, termocamera FLIR e sedili antiurto Ullman, le nuove navi raggiungeranno velocità di 55 nodi mantenendo gli equipaggi al sicuro nelle condizioni oceaniche prevalenti al largo della costa giamaicana. Come l’intera gamma di intercettori di classe Fearless di Metal Shark, il 36 Fearless è dotato di uno scafo SVVT (a V a gradini, tunnel ventilato) a doppio gradino progettato dal famoso architetto navale Michael Peters.

Con l’acquisizione della sua nuova flotta di intercettori Metal Shark, il JDF-CG si unirà a un elenco di 36 operatori Fearless tra cui il dipartimento di polizia di Porto Rico, il dipartimento di polizia di San Juan, il dipartimento di polizia di Virginia Beach, il Miami-Dade Fire Rescue, le forze dell’ordine della NOAA e la Marina reale marocchina.