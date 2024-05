Daniele Coluzzi in libreria con “Così si arriva alle stelle”

Daniele Coluzzi nel nuovo libro Così si arriva alle stelle, in libreria per Rizzoli, ripropone frasi e citazioni dal mondo classico che hanno una valenza quanto mai attuale

Dopo il successo di Io sono Persefone e Odio e Amo, Daniele Coluzzi professore romano amatissimo sul web dove sul suo canale propone approfondimenti curiosi e lezioni moderne ai ragazzi che affrontano a scuola materie che a volte possono risultare complesse come latino, letteratura italiana e latina, greco, storie ecc. Una pagina, la sua, utilissima soprattutto quando la maturità si avvicina ma non solo e che permette di guardare ai miti, agli eroi, ai poeti e ai grandi personaggi della nostra storia con un occhi diverso. Per questo il nuovo libro Così si arriva alle stelle, in libreria per Rizzoli, ripropone frasi e citazioni dal mondo classico che hanno una valenza quanto mai attuale.

“Così si arriva alle stelle” dice Apollo nell’Eneide ad Ascanio, il figlio di Enea, per incoraggiarlo a guardare in alto, a mirare a obiettivi importanti, a non farsi piegare dai nemici o dalle difficoltà. E se hai scelto questo libro forse anche tu sei alla ricerca, forse anche la tua anima punta a qualcosa di grande, di pieno, di infinito. Cosa stai cercando? L’amore? La felicità? Il senso della vita?

A rispondere alle tue domande ci penseranno autori, poeti e filosofi antichi, vissuti migliaia di anni fa. Saranno loro a guidarti nelle profondità della natura umana, in questa raccolta di massime, proverbi e parole del passato.

Daniele Coluzzi le ha selezionate con cura per te accompagnandole con riflessioni capaci di ispirarti e guidarti nel mondo di oggi. Perché tempora mutantur, nos et mutamur in illis, “I tempi cambiano e noi con loro”, ma a rimanere le stesse sono le

domande che ci poniamo.

Daniele Coluzzi è nato nel 1989. Professore di Lettere in un liceo di Roma, cv xè anche divulgatore culturale sui social, dove si occupa di storia, letteratura e mitologia ed è attualmente seguito da più di 200.000 persone. Con Rizzoli ha già pubblicato Io sono Persefone (2022), ora disponibile in BUR, e Odio e amo. La storia di Catullo (2023).

pp. 224 – € 16,00 – Dai 13 anni.