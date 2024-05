Cancro della cervice localmente avanzato: ottime risposte con tislelizumab e chemioterapia

Cancro della cervice localmente avanzato: la terapia neoadiuvante di combinazione tra tislelizumab e chemioterapia si è associata a una risposta patologica completa del 60,9%

In pazienti con cancro della cervice localmente avanzato, la terapia neoadiuvante di combinazione tra l’anti-PD-1 tislelizumab e chemioterapia si è associata a una risposta patologica completa (pCR) del 60,9% e una risposta patologica ottimale (OPR) nel 73,9%. Lo ha dimostrato lo studio di fase 2 NATIC (ChiCTR2200065392) presentato da J. Sheng, Department of Gynecologic Oncology, Tianjin Medical University Cancer Institute and Hospital, Tianjin, Cina, al Society of Gynecologic Oncology (SGO) 2024 Annual Meeting on Women’s Cancer, tenutosi a San Diego, California,

Nello studio cinese, sono state incluse un totale di 26 pazienti e 23 pazienti hanno completato la terapia neoadiuvante. I ricercatori hanno riportato un tasso di risposta obiettiva (ORR) dell’87,0%, composto da un tasso di risposta completa del 56,5%, un tasso di risposta parziale del 30,5% e una malattia stabile (13,0%).

«Inoltre, altre risposte patologiche dopo il trattamento includevano una risposta patologica maggiore del 13% e un tasso di non-OPR del 26,1%», ha affermato Sheng.

I trattamenti utilizzati nello studio

Attualmente, il trattamento ottimale per le pazienti con carcinoma della cervice uterina localmente avanzato non è definito, ma studi precedenti suggeriscono che l’immunoterapia posa offrire benefici promettenti. Lo studio NATIC ha voluto verificare l’efficacia e la sicurezza dell’anticorpo di classe IgG4 anti PD-1 aggiunto a chemioterapia in pazienti con carcinoma della cervice in fase localmente avanzata.

Per essere eleggibili allo studio, le pazienti dovevano avere un cancro cervicale localmente avanzato di stadio IB3, IIA2 secondo la Federation Internationale de Gynecologie et d’Obstetrique (FIGO), con dimensioni del tumore locale pari o superiori a 4 cm, nessuna precedente esposizione a terapia antitumorale sistemica e Performance status ECOG pari a 0 o 1. Le pazienti sono state stratificate in base all’espressione di PD-L1 (negativo vs positivo), al tipo istologico alla diagnosi e allo stadio FIGO.

Le pazienti hanno ricevuto 200 mg di tislelizumab più chemioterapia (paclitaxel 175 mg/m2 più cisplatino 60 mg/m2 o carboplatino AUC 5) una volta ogni 3 settimane per 3 cicli, seguiti da chirurgia radicale.

In caso di malattia progressiva, le pazienti ricevevano chemio-radioterapia concomitante e venivano escluse dallo studio.

L’endpoint primario era la pCR mentre gli endpoint secondari erano l’ORR e gli eventi avversi.

Caratteristiche delle pazienti

Al basale, le pazienti (n = 23) avevano un’età media di 49,5 anni (range 28-65) e la maggioranza (52,2%) aveva dimensioni del tumore comprese tra 4,0 e 4,5 cm.

Ventuno pazienti (91,3%) avevano un carcinoma squamoso e 2 avevano un adenocarcinoma (8,7%). Per lo stato PD-L1, la maggior parte delle pazienti aveva un punteggio positivo combinato (CPS) PD-L1 pari o superiore a 50 (43,5%), CPS tra 1 e 9 (21,7%), tra 10 e 49 (17,4%) e inferiore a 1 (4,3%). Lo stato PD-L1 non è stato determinato nel 13,0% delle pazienti.

Quasi il 61% (60,9%) delle pazienti era in stadio FIGO IIA2 e il 39,1% in stadio FIGO IB3.

Le pazienti che presentavano fattori di rischio elevato come linfonodi e margini positivi o infiltrazione parametrica hanno ricevuto chemioterapia a base di cisplatino. Quelle che presentavano 2 o più fattori di rischio intermedio sono state trattate preferenzialmente con radioterapia adiuvante mentre le pazienti non OPR hanno ricevuto 3 cicli di chemioterapia adiuvante. Inoltre, il 52,2% delle risposte di imaging erano coerenti con le risposte patologiche.

Per le pazienti che hanno ricevuto un trattamento adiuvante postoperatorio (n = 23), l’8,7% ha ricevuto un regime concomitante di chemio-radioterapia, oppure radioterapia o chemioterapia, rispettivamente, e il 73,9% non ha ricevuto alcuna terapia postoperatoria.

«Al cut off dei dati del 31 dicembre 2023, il follow-up mediano era di 5,8 mesi (range inter quartile, 1,5-9,4). Una paziente ha avuto una recidiva della malattia e 22 pazienti sono ancora seguite», ha detto Sheng.

Profilo di sicurezza e conclusioni degli autori

Per quanto riguarda la sicurezza, 20 pazienti hanno manifestato eventi avversi correlati al trattamento (TRAE), la maggior parte dei quali di basso grado, di natura ematologica e reversibili. In totale, il 30% delle pazienti ha manifestato TRAE di grado 3. Non sono stati segnalati TRAE di grado 4 o eventi avversi immuno-correlati di grado 3 o superiore e non sono state segnalate interruzioni del trattamento o decessi a causa degli eventi avversi.

Gli eventi avversi di grado 1/2 più comuni riscontrati sono stati linfopenia (n = 20; 70%), anemia (65%), leucopenia (65%), neutropenia (55%) e ipoproteinemia (55%). Gli eventi avversi di grado 3 includevano linfopenia (15%) e neutropenia, trombocitopenia e livelli elevati di alanina transaminasi rispettivamente nel 5%.

«Questi risultati corroborano il ricorso a chemio-immunoterapia neoadiuvante con chirurgia radicale come nuova strategia terapeutica nel cancro della cervice in stadio localmente avanzato», ha concluso Sheng.

Fonte

LiuW,ShengJ,LiuR,etal.Neoadjuvanttislelizumabplus chemotherapy in patients with locally advanced cervical cancer: A prospective, single-arm, phase II trial. Presented at: Society of Gynecologic Oncology 2024 Annual Meeting on Women’s Cancer, March 16-18, 2024. San Diego, CA.