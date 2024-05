A Lido di Camaiore sta per arrivare la Festa del Libro 2024

La colorata Festa del Libro, organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, in programma a Lido di Camaiore sabato 25 e domenica 26 maggio

La Festa del Libro gode del patrocinio del Comune di Camaiore e si svolgerà sul Lungomare, sabato 25 e domenica 26 maggio, dalle 10 alle 20 dove verranno allestiti i gazebo dove autori, collettivi, associazioni culturali e case editrici, avranno la possibilità di far conoscere i propri libri e incontrare i propri autori.

“Siamo felici e onorati di tornare a Lido di Camaiore anche quest’anno, per la Festa del Libro, un’occasione per incontrare lettori e appassionati di libri – afferma Alessio Del Debbio, presidente di Nati per Scrivere -Dopo Lucca Città di Carta, un altro evento per valorizzare e promuovere la cultura del nostro territorio, a cui partecipiamo con entusiasmo, portando anche le nostre novità editoriali”.

Tutti gli espositori potranno proporre una presentazione o un incontro letterario, da inserire nel programma, fino a esaurimento spazi disponibili.

“La festa del libro fin dalla sua prima edizione ha anche lo scopo di mettere di far incontrare gli scrittori esordienti con realtà editoriali del territorio – aggiunge Carlo Alberto Carrai presidente del Consorzio – e di offrire la possibilità agli autori già affermati di far presentare le nuove produzioni letterarie e incontrare i propri lettori”.

Anche per questa edizione è previsto uno spazio per le attività per bambini, con letture animate, giochi e libri da sfogliare a misura di bambino.

Nella piazza di fronte al pontile sarà allestito un palco per le presentazioni, in cui autori ed editori potranno dialogare sui loro libri in incontri veloci e continui, aperti al pubblico, che si terranno durante i due pomeriggi.

Per maggiori informazioni: festadellibro@inversilia.com