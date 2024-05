Global Summit Logistics & Supply Chain: il programma della 30esima edizione

Il programma definitivo del Global Summit Logistics & Supply Chain , in programma il 22 e 23 maggio 2024 a Pacengo di Lazise (Verona)

Dopo aver fatto segnare il sold out degli spazi espositivi già a febbraio, la 30^ edizione del Global Summit Logistics & Supply Chain , in programma il 22 e 23 maggio 2024 a Pacengo di Lazise (Verona), presenta il programma definitivo degli appuntamenti in aula, con 29 conferenze e oltre 30 relatori.

L’appuntamento che Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B, dedica al settore della logistica e della catena di approvvigionamento vedrà presente i principali player nazionali e internazionali di questo ambito per due giorni impegnati tra incontri one2one e momenti in aula.

I 60 espositori presenti saranno impegnati in incontri di business matching one2one, il cuore pulsante dei Global Summit, con decision maker di società “end user” e manager in cerca di soluzioni per migliorare le performance aziendali nella filiera logistica. Si tratta di incontri 1to1 in presenza altamente targettizzati, frutto di un accurato lavoro di selezione dei partecipanti e di matching tra domanda e offerta.

Oltre che ai tavoli di business matching, i visitatori, che possono accedere all’evento gardesano gratuitamente previa registrazione, avranno anche l’opportunità conoscere novità e trend di settore in aula, dove si parlerà, tra l’altro, di “Soluzioni flessibili per la logistica dell’e-commerce: una guida rapida” con Incas, “Bilanciare innovazione e tradizione: strategie per affrontare le sfide della logistica di magazzino” con Overlog, “Transizione 4.0 e wms: un percorso veloce ed efficace per portare innovazione in azienda” con Kube Sistemi, “Agilità digitale: perché investire in un software di condotta guidata per il montaggio e l’assemblaggio” con Gruppo Set. I momenti in aula si chiuderanno con la tavola rotonda finale, dal titolo“Si scrive ai, si legge augmented intelligence”.