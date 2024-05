Artrite psoriasica: risankizumab efficace e sicuro fino a 2 anni secondo KEEPsAKE 2

Artrite psoriasica: secondo i risultati dello studio KEEPsAKE 2, risankizumab efficace e sicuro fino a 2 anni nel migliorare segni e sintomi di malattia

Il trattamento dell’artrite psoriasica (PsA) con risankizumab è risultato efficace e ben tollerato fino a 100 settimane, con la maggior parte dei pazienti che hanno mantenuto la loro risposta per quanto riguarda segni e sintomi di malattia.

Questi i risultati a 100 settimane provenienti dallo studio clinico KEEPsAKE 2 , un trial clinico di fase 3, tuttora in corso, sull’efficacia e la tollerabilità di risankizumab , inibitore di IL-23 , in pazienti affetti da PsA con risposta insoddisfacente o intolleranza pubblicitaria almeno un DMARDcs (csDMARD-IR) o un farmaco biologico (bDMARD-IR), recentemente pubblicato sulla rivista Rheumatology and Therapy.

Informazioni su risankizumab

Risankizumab è un anticorpo monoclonale IgG1 umanizzato che si lega selettivamente alla subunità p19 dell’IL-23. Questa citochina è notoriamente coinvolta nella patogenesi nelle diverse manifestazioni della malattia psoriasica (sinovite periferica, entesite, dattilite e spondilite), in modo diretto o indiretto. Negli Usa, il farmaco è già approvato per il trattamento della psoriasi a placche da moderata a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica o alla fototerapia, nonché per il trattamento dell’artrite psoriasica attiva negli adulti. Anche nell’Unione Europea, risankizumab è indicato da tempo per il trattamento della psoriasi a placche da moderatamente a grave negli adulti candidati alla terapia sistemica.

All’inizio dello scorso anno, l’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità in Italia di risankizumab 150 mg (somministrato mediante iniezione sottocutanea), da solo o in associazione con metotrexato (MTX), per il trattamento della PsA attiva negli adulti che hanno manifestato una risposta insoddisfacente o un’intolleranza ad uno o più DMARD.

Lo studio KEEPsAKE: obiettivi e disegno del trial

Il programma di studi clinici KEEPsAKE prevedeva la conduzione di due studi in parallelo (KEEPsAKE 1 e 2), condotti in due popolazioni di pazienti con PsA.

Nello specifico, KEEPsAKE 1 era uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, un gruppo parallelo, globale e multicentrico, che ha confrontato risankizumab con placebo in pazienti con PsA attiva con risposta insoddisfacente o intolleranza ad almeno un DMARDcs .

KEEPsAKE 2 invece, avente un disegno simile allo studio KEEPsAKE 1, ha confrontato risankizumab con placebo in pazienti con PsA e risposta insoddisfacente ai farmaci biologici o ai DMARDcs.

In entrambi i trial, i pazienti reclutati erano stati randomizzati 1:1 al trattamento con risankizumab (RZB) 150 mg o PBO nella prima fase in doppio cieco della durata pari a 24 settimane. Durante la fase di estensione in aperto, tutti i pazienti sono stati trattati con RZB 150 mg.

L’analisi ad un anno aveva dimostrato l’efficacia robusta e sostenuta nel tempo del trattamento con RZB nei pazienti con risposta insoddisfacente ai DMARD-cs o ai farmaci biologici.

Questa nuova analisi dello studio KEEPsAKE 2 ha voluto verificare il mantenimento di efficacia dell’inibitore di IL-23 sui segni ei sintomi di PsA.

Dall’analisi dei dati è emerso che, complessivamente, il 77,9% dei pazienti inizialmente reclutati nello studio KEEPsAKE 2 ha continuato il trattamento fino alla settimana 100.

Risultati principali

Endpoint articolari e cutanei

I risultati a 100 settimane hanno documentato il soddisfacimento della risposta ACR20 (endpoint primario dello studio) nel 57,1% dei pazienti del braccio RZB e nel 52,5% dei pazienti del braccio placebo/RZB.

Gli sperimentatori hanno poi osservato che, al traguardo delle 52 settimane, le percentuali si erano attestate, rispettivamente, al 60,0% e al 55,8%.

Inoltre, il 34,8% e il 33,8% dei pazienti ha raggiunto la risposta ACR50 e il 21,4% e il 17,4% dei pazienti ha raggiunto la risposta ACR70 alla settimana 100 nelle coorti di pazienti del braccio RZB e del braccio placebo/RZB, tassi simili a quelli osservati alla settimana 52 (ACR50: 33,2% e 32,0%; ACR70: 17,1% e 21,0%).

Il mantenimento della risposta ACR20, tra i pazienti rispondenti alla 52a settimana, è stato osservato dal team di ricerca alla 100a settimana nel 74,8% dei pazienti del braccio RZB e nel 78,7% di quelli del braccio placebo/RZB.

Il mantenimento della risposta alla settimana 100 è stato osservato anche per l’ACR50 nel 72,2% e 68,6% dei rispondenti ACR50 alla settimana 52 e per l’ACR70 nell’81,1% e nel 63,0% dei rispondenti ACR70 alla settimana 52.

Tra i pazienti con entesite (LEI > 0) al basale, la risoluzione dell’entesite alla settimana 100 si è verificata nel 51,7% (76/147) dei pazienti del braccio di trattamento RZB e nel 53, 2% (84/158) dei pazienti del braccio placebo/RZB; i tassi di risposta alla settimana 100 per entrambe le coorti erano simili alla risoluzione dell’ente alla settimana 52 (43,5% [64/147] e 52,5% [83/158], rispettivamente).

Analogamente, tra i pazienti con dattilite (LDI > 0) al basale, il 77,5% (31/40) e il 68,4% (39/57) dei coorti RZB e placebo/RZB hanno raggiunto la risoluzione della dattilite alla settimana 100 rispetto al 67,5% (27/40) e al 71,5% (41/57) alla settimana 52.

La percentuale di pazienti con una BSA ≥ 3% al basale che ha raggiunto la risposta PASI 90 alla settimana 100 è stata pari al 67,5% (83/123) dei pazienti della coorte RZB e al 61. 3% (73/119 ) dei pazienti della corte placebo/RZB; questi tassi di risposta erano simili alla settimana 52 in entrambe le coorti (65,0% [80/123] e 59,7% [71/119], rispettivamente).

Il mantenimento della risposta PASI 90 alla settimana 100 è stato raggiunto nell’84,8% e nell’84,5% dei pazienti che avevano una risposta PASI 90 alla settimana 52 nelle coorti RZB e placebo/RZB.

Minima attività di malattia

Passando alla minima attività di malattia (MDA), i ricercatori hanno riferito che il 33,0% e il 33,3% dei rispettivi gruppi hanno raggiunto questo obiettivo alla 100a settimana dall’inizio dello studio.

Al termine delle 52 settimane, i tassi erano stati pari, rispettivamente, al 27,2% e al 33,8%.

Nel complesso, gli sperimentatori hanno riscontrato che i pazienti che avevano raggiunto la MDA a 52 settimane hanno mantenuto questo stato, con una percentuale osservata dell’83,6% per il trattamento continuo con RZB e del 73,0% per il trattamento placebo/ RZB.

Patient reported outcome

I pazienti hanno riportato una disabilità minore alla settimana 100 rispetto al basale, come dimostrato dai punteggi HAQ-DI. La variazione dal basale alla settimana 100 nei punteggi HAQ-DI è stata di – 0,26 nella corte RZB e – 0,31 nella corte placebo/RZB; questi punteggi sono stati mantenuti dalla settimana 52 (- 0,26 e – 0,34, rispettivamente). Miglioramenti clinici significativi nei punteggi HAQ-DI (diminuzione ≥ 0,35 rispetto al basale) alla settimana 100 sono stati raggiunti nel 39,8% e nel 46,5% dei pazienti, con valori simili a quelli della settimana 52 (43,4 % e 48,7% dei pazienti nella coorte RZB e nella coorte placebo/RZB, rispettivamente).

Analogamente, alla settimana 100 i pazienti hanno riportato una minore compromissione fisica rispetto al basale in base ai punteggi SF-36 PCS. La variazione dal basale alla settimana 100 nei punteggi SF-36 PCS è stata di 6,4 e 6,5 nelle coorti RZB e placebo/RZB, rispettivamente, che erano simili alla settimana 52 (6,3 e 7,3).

Il mantenimento della risposta alla settimana 100, con miglioramenti clinicamente significativi nella valutazione del dolore da parte del paziente, definita come una notifica della VAS del dolore ≥ 10 mm rispetto alla valutazione basale, è stato osservato nel 77,7% e nel 78,2 % dei rispondenti alla settimana 52. Il dolore riferito dai pazienti è risultato più basso alla settimana 100 rispetto alle valutazioni basali, con riduzioni di 20,8 mm e 20,4 mm rispettivamente nelle coorti RZB e placebo/RZB, simili alle riduzioni riportate alla settimana 52 (18,8 mm e 19,6 mm).

I pazienti hanno continuato a riferire una minore fatica alla settimana 100 rispetto al basale. La variazione dal basale alla settimana 100 nei punteggi FACIT-Fatigue è stata di 5,4 nella corte RZB e di 6,3 nella corte placebo/RZB, entrambi coerenti con la settimana 52 (5,7 e 7,0, rispettivamente).

I benefici del trattamento con RZB per i PRO (HAQ-DI, SF-36 PCS e FACIT-Fatigue) erano ancora evidenti alla settimana 100 nel sottogruppo di pazienti con bDMARD-IR, che di solito rappresenta una popolazione più difficile da trattare, e mostravano modelli di risposta simili a quelli delle corti di trattamento complessivo.

Safety

I dati hanno confermato la buona tollerabilità del farmaco fino a 100 settimane.

Gli eventi avversi legati al trattamento (TEAE) più comuni (definiti come ≥ 4,0 E/100 PY) sono stati le infezioni da COVID-19 (8,1 E/100 PY), le infezioni del tratto respiratorio superiore (5, 2 E/100 PY), l’artropatia psoriasica (4,9 E/100 PY), la nasofaringite (4,2 E/100 PY) e l’ipertensione (4,2 E/100 PY).

I TEAE gravi si sono verificati a un tasso di 9,9 E/100 PY e i TEAE correlati a COVID-19 si sono verificati a un tasso di 8,9 E/100 PY. In totale sono state segnalate 13 infezioni gravi (1,6 E/100 PY), con l’infezione da COVID-19 o le polmonite da COVID-19 che hanno rappresentato due di questi 13 eventi. Si sono verificati due eventi (0,2 E/100 PY) di infezione opportunistica (un evento di sepsi clostridiale e un evento di infezione fungina orale) e quattro eventi (0,5 E/100 PY) di herpes zoster, nessuno dei quali ha richiesto una modifica della dose del farmaco in studio.

I TEAE che hanno portato all’interruzione di risankizumab si sono verificati a un tasso di 1,2 E/100 PY. L’artropatia psoriasica è stata la TEAE più comune che ha portato all’interruzione del farmaco in studio, con quattro eventi segnalati (0,5 E/100 PY).

Riassumendo

in conclusione, i risultati dello studio KEEPsAKE 2 hanno dimostrato che il trattamento con risankizumab fino alla settimana 100 ha fornito un miglioramento duraturo dei segni e dei sintomi della PsA e il mantenimento della risposta alla settimana 100 nei pazienti che hanno ottenuto ACR20/50/ 70, PASI, riduzione clinicamente significativa della VAS del dolore e MDA alla settimana 52 negli adulti con malattia attiva con csDMARD-IR e/o bDMARD-IR. Risankizumab ha dimostrato un profilo di sicurezza accettabile, stabile e a lungo termine ed è stato generalmente ben tollerato.

Bibliografia

Östör, A., Van den Bosch, F., Papp, K. et al. Efficacy and Safety of Risankizumab for Active Psoriatic Arthritis: 100-Week Results from the KEEPsAKE 2 Randomized Clinical Trial. Reumatol Ther (2024). https://doi.org/10.1007/s40744-024-00657-2.

Leggi