All’Harry’s Bar Gerard Depardieu aggredisce il fotoreporter Rino Barillari

Gerard Depardieu prende a pugni Barillari, il ‘re dei paparazzi’. Calci e cazzotti al fotoreporter, dopo aver mangiato un piatto di pasta all’Harry’s Bar

Gerard Depardieu prende a pugni Rino Barillari, il ‘re dei paparazzi’, dopo aver mangiato un piatto di pasta all’Harry’s Bar a via Veneto. A raccontare l’episodio – come riporta Il Messaggero – è lo stesso fotoreporter finito al pronto soccorso per farsi medicare. “Lo avevo ‘intercettato’ in via Veneto insieme a una donna. Mi sono avvicinato per fare qualche scatto, ma lei si è avventata contro di me come una furia”.

Dopo i calci dalla donna per farlo allontanare, il turno di Depardieu. “Ho preso un paio di cazzotti da lui sul volto e sono finito a terra”, ha raccontato Barillari. Tempestivo l’intervento del titolare del locale che ha chiamato i soccorsi.