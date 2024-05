Una scenografia rinnovata per uno studio pieno di colori: da oggi su RaiPlay e Rai Yoyo arrivano le nuove puntate de “La Posta di Yoyo”

Da lunedì 20 maggio, alle 17, torna l’amato programma dei bambini “La posta di Yoyo”. Appuntamento da lunedì al venerdì sul canale 43, oltre che su RaiPlay, con lo storico programma nato per ricevere e leggere letterine, mail e disegni inviati dei bambini. Divertimento, fantasia, creatività, comunicazione, attenzione e cura per il mondo dell’infanzia: queste le parole chiave della nuova edizione della trasmissione.

La scenografia si rinnova con uno spazio-studio coloratissimo e molto attuale, ispirato a una di quelle scene che si allestiscono per realizzare contenuti social come stories e reels.

Anche le scelte registiche s’ispirano a questo stile visuale, attraverso particolari inquadrature e mediante l’utilizzo di una grafica moderna e accattivante. Il fulcro del programma resta la lettura della posta, con una particolare attenzione a letterine ed e-mail, attraverso le quali i bambini e le bambine possano esprimere i loro pensieri su temi a loro cari, come famiglia, scuola e ambiente.

Tutte occasioni per trasmettere l’attenzione che, da sempre, il programma dedica a tematiche attuali quanto importanti per la società intera. Protagonisti restano Carolina Benvenga, conduttrice amatissima dal pubblico di riferimento, e Lallo il Cavallo che, per l’occasione, veste i panni di un coreografo DJ, responsabile della scuola di danza “LalloCheBallo”. DJ Lallo coglierà quindi l’occasione per realizzare delle clip tutorial con dei ballerini giovanissimi: le Yoyo dance. Ogni giorno bambini e bambine balleranno su delle musiche e canzoni di storici programmi di Rai Yoyo, come “La Melevisione”, “Casa Lallo”, “L’Albero Azzurro” e “Bumbi”.

Inoltre, si alterneranno co-conduttori e ospiti: una volta a settimana ci sarà Lorenzo Branchetti, storico amico della Posta; un’altra volta saranno dei bambini, scelti tra il pubblico più affezionato, a leggere le letterine insieme a Carolina e Lallo; altre volte arriveranno la dolcissima cagnolina Pimpa, il divertente Orazio Tigrotto dello Spazio e persino dei personaggi a sorpresa, rappresentanti dei cartoni più amati del canale, come Bluey, Masha e Orso e Topo Gigio, che balleranno con i giovani ballerini. In esclusiva per “La posta di Yoyo” anche “La ridarella”, nuova canzone della serie di Topo Gigio. Ancora una volta “La Posta di Yoyo” va incontro al suo pubblico di riferimento con un format che possa essere di maggiore impatto e diffusione social, in modo da permettere un continuo scambio con bambini e genitori, perseguendo così la sua mission di front office del canale. I bambini possono inviare lettere e disegni a LA POSTA DI YOYO Via Verdi, 16 – 10124 Torino oppure all’indirizzo e-mail: lapostadiyoyo@rai.it