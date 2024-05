Su Rai 2 al via “Da vicino nessuno è normale” con Cattelan

Da stasera su Rai 2 in prima serata in onda il nuovo programma “Da vicino nessuno è normale” con Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan arriva in prima serata su Rai 2 con “Da vicino nessuno è normale”, tre appuntamenti in onda il 20 maggio, il 27 maggio e il 3 giugno alle 21.20.

“Da vicino nessuno è normale”, prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia, è un inedito people show che approfondirà le piccole e grandi manie umane in maniera originale e divertente.

Lunedì 20 maggio, in occasione della prima puntata, saranno presenti: Fedez, The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani.

Tanti i meccanismi e i mezzi che Alessandro userà durante ciascuna serata per rispondere alle fatidiche domande della vita: dal monologo comico alla candid camera, dagli esperimenti sociali ai giochi col pubblico, fino all’esibizione di grandi ospiti in performance spettacolari e interazioni sorprendenti. Ad accompagnare Cattelan, durante il programma, la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

In questo mix di risate e riflessioni sulla condizione umana, lo show aspira a creare un’esperienza coinvolgente, cercando di trasformare la serata del pubblico in un ricordo indelebile. Filo conduttore e obiettivo di “Da vicino nessuno è normale” è creare un’esperienza collettiva di gioia contagiosa tra il pubblico in studio e a casa.

Un programma di Alessandro Cattelan, Federico Giunta e Carlo Crocchiolo, Fabrizio Montagner, Luca Restivo, Ugo Ripamonti. Regia di Cristian Biondani. Direzione artistica di Laccio.