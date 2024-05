Previsioni meteo 20 maggio 2024: perturbazione in transito al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 maggio 2024: pausa asciutta al Sud, maltempo sulle regioni centro-settentrionali

Inizio di settimana con condizioni meteo instabili su gran parte del Nord e del Centro Italia per il transito di una perturbazione che nelle prossime ore porterà piogge e temporali diffusi. Nella giornata di oggi avremo dunque un deciso peggioramento del tempo con possibilità di locali rovesci e allerta gialla e arancione in diverse aree della Penisola. Domani ancora piogge al Nord e zone interne del Centro, mentre già da metà settimana il tempo risulterà più stabile ma con temporali ancora in agguato. Temperatura in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 20 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi, a tratti anche intensi. Al pomeriggio nessuna variazione con acquazzoni e temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata e nottata insiste il maltempo soprattutto al Nord-Est. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con fenomeni localmente anche a carattere di temporale. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Sardegna, Molise, Puglia e Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sparsi su settori Peninsulari e Sardegna, maggiori schiarite su Calabria e Sicilia. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo instabile con fenomeni sugli stessi settori. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .