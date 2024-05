In radio e in digitale “Antartico”, la nuova canzone di Deira

DEIRA, all’anagrafe Erica Meneguzzo, ritorna con un nuovo singolo: ANTARTICO. Ci ammalia e ci ipnotizza come le sirene di Ulisse

DEIRA, all’anagrafe Erica Meneguzzo, ritorna con un nuovo singolo: ANTARTICO. Ci ammalia e ci ipnotizza come le sirene di Ulisse. Questa volta però non dobbiamo difenderci come fece l’epico personaggio, questa volta non dobbiamo proteggerci dai desideri e dalle passioni più forti e dagli istinti irrazionali. Con la musica di DEIRA non c’è pericolo, possiamo farci travolgere da ogni tipo di emozione e andare fino in fondo, scavare dentro di noi perché con questo brano è un altro viaggio, nuovo, ma sicuro, che ci farà conoscere un’altra storia. Tra il serio e il giocoso ed un modo tutto suo di comunicare. Aspettative, delusioni, amore, diversi modi di comunicare, storie, persone che passano ma restano dentro di noi, ricordi, pensieri, emozioni belli e brutti dentro di noi. ANTARTICO parla di unicità: ogni persona è diversa e manifesta il proprio affetto in maniera diversa, non è sbagliato solo diverso, sono lingue diverse, anche se l’amore c’è l’altro magari non lo percepisce, perché si aspetta dell’altro.

“Spesso, non solo in ambito amoroso, ci si aspetta dall’altra persona qualcosa come noi faremmo, come noi diremmo, ma purtroppo e per fortuna direi, di noi ci siamo solo noi e non ci sono sosia, per cui è normale che ognuno si esprima a modo suo, ed è normale anche avere delle aspettative e talvolta delle delusioni.”

DEIRA ci fa vedere ancora una sua nuova veste, un nuovo suo lato di esprimersi, la particolarità è il suo modo di parlare di tematiche profonde con una certa leggerezza, ma non con superficialità, citando Italo Calvino “Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”. L’obiettivo di ANTARTICO? Sciogliere il gelo, e far sbocciare dentro di noi la primavera.

BIO:

DEIRA, all’anagrafe Erica Meneguzzo, classe 1999, è una cantautrice vicentina.

“Impasto emozioni, mangio carbo, vomito melodie”

“Costante di vita lividi di gioia”

“Campionessa olimpica in vasche di ricordi a stile libero”.

La scrittura è il suo cavallo di battaglia: le piace accostare immagini e sensazioni contrastanti, e questo viene da una personalità molto sensibile e riflessiva, minuziosa osservatrice del mondo che la circonda. Caratterizzante della musica e della personalità di DEIRA è anche l’autoironia, che la aiuta a superare i momenti difficili. Fin da piccola scrive e compone in inglese, la musica è la sua passione, con essa riesce ad esprimere ciò che sente. In un momento particolare, nel 2020, durante il lockdown capisce che vuole farla diventare una professione, comincia così a condividere la sua arte. Successivamente nel 2022 porta in giro i suoi spettacoli e cerca di portare la sua musica in più realtà possibili iscrivendosi a concorsi e partecipando a festival, per citare alcune tappe importanti del suo percorso artistico:

Nel giugno del 2022 suona al Noise Wave Festival di Piacenza.

A novembre 2022 il suo singolo “ Lividi di Gioia” viene scelto come soundtrack nella serie tv “The Kardashians”.

viene scelto come soundtrack nella serie tv Nel 2023 partecipa al concorso nazionale “I visionatici” potendo così suonare in semifinale al Barrio’s Live di Milano e arrivando in finale al Largo Venue di Roma.

A ottobre 2023 è stata scelta come uno dei dieci progetti di Glocal Sound, unica rappresentante della regione Veneto. Lo showcase si è tenuto presso l’Off topic di Torino, all’interno della rassegna Reset Festival, dove i dieci artisti si sono potuti esibire.

Lo stile di DEIRA non è incasellabile in un genere definito: alcune sonorità sono più delicate sul versante indie pop, ed altre dall’espressione più marcata dal carattere urban, dance elettronico che si fondono rendendo lo stile di DEIRA magnetico e riconoscibile.