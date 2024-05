Florent Lamber è il nuovo VP Markets di Coverflex

Florent Lambert, ex CEO di Sodexo per il mercato italiano, ricoprirà il ruolo di VP Markets e si occuperà dello sviluppo e dell’espansione della startup Coverflex

Coverflex , startup di welfare aziendale specializzata in retribuzione flessibile, accoglie un nuovo ed importante membro nel suo team: Florent Lambert, ex CEO di Sodexo per il mercato italiano, che ricoprirà il ruolo di VP Markets e si occuperà dello sviluppo e dell’espansione della startup, concentrandosi prevalentemente sulla crescita del suo business.

Nel corso dei suoi 25 anni in Sodexo, dove ha maturato una notevole esperienza internazionale, Lambert ha guidato la crescita di diversi mercati tra cui Portogallo, Brasile e Argentina. All’interno della multinazionale francese, Lambert ha mantenuto fino al 2023 il ruolo di CEO per il mercato italiano, ricavandone una solida esperienza nello sviluppo di business, nella crescita delle vendite e dei profitti (sia in ambito B2B che B2C) e approfondendo la sua conoscenza in ambito del marketing digitale.

Appassionato di innovazione e forte di una consapevolezza culturale guadagnata in ambienti internazionali e in vari settori, il nuovo VP Markets si dedicherà al rafforzamento della crescita e all’espansione di Coverflex, con l’obiettivo di arrivare a un milione di utilizzatori del servizio entro il 2025.

L’ingresso di Florent Lambert alla guida della strategia di internazionalizzazione portata avanti da Coverflex, segna un significativo passo in avanti nel percorso intrapreso dalla startup verso il raggiungimento di obiettivi di espansione sul mercato europeo. Attualmente Coverflex è presente in Portogallo, in Italia e, recentemente, è sbarcata anche nel mercato spagnolo.

“Sono entusiasta di unirmi a Coverflex dove porterò la mia esperienza acquisita nel campo dei benefit aziendali e nuove, stimolanti, idee per raggiungere gli ambiziosi traguardi che ci siamo posti. Penso che il lavoro svolto fino ad ora dal team e l’approccio innovativo al settore, combinati ad una visione strategica, diano a Coverflex la possibilità di affermarsi come leader a livello europeo. Abbiamo un grande obiettivo da raggiungere per il 2025, una solida base da cui partire e un futuro che si prospetta ricco di possibilità. Il mercato è sempre più aperto e favorevole a soluzioni che impattino in maniera positiva sul welfare aziendale e noi di Coverflex siamo pronti a lavorare per offrire strumenti sempre più utili e avanzati per aziende e dipendenti”, commenta Florent Lambert.

“L’ingresso di Florent nel team segna un passo significativo nel nostro percorso di espansione e con lui a bordo sono ancora più fiducioso che riusciremo a rivoluzionare la retribuzione, mettendo i dipendenti al centro di tutto ciò che sviluppiamo. Grazie alla sua esperienza e alla sua visione innovativa, Florent guiderà la nostra strategia di internazionalizzazione, con un focus particolare sul segmento delle PMI in Spagna, Italia, Portogallo, e presto nel resto d’Europa”, afferma Miguel Santo Amaro, CEO e co-fondatore di Coverflex.