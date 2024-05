Diabete di tipo 2: benefici con sistema automatizzato di somministrazione di insulina

L’utilizzo di un sistema automatizzato di somministrazione di insulina può fornire benefici glicemici alle persone con diabete di tipo 2

L’utilizzo di un sistema automatizzato di somministrazione di insulina può fornire benefici glicemici alle persone con diabete di tipo 2, anche se al momento è approvato dalla Fda solo nel diabete di tipo 1, secondo una relazione tenutasi all’International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes.

Il sistema Omnipod 5, che combina una pompa per insulina senza tubo con un monitor continuo del glucosio (CGM) con connessione wireless è stato autorizzato dalla Fda nel gennaio 2022 per le persone con diabete di tipo 1 a partire dai 6 anni di età, ma il suo uso non è approvato nel diabete di tipo 2.

Tuttavia al congresso Anne Peters, diabetologo e professore di medicina clinica presso la Keck School of Medicine dell’Università della California del Sud, ha discusso i risultati di un piccolo studio pubblicato su Diabetes Care nel 2023 che ha dimostrato che con questo sistema anche gli adulti con diabete di tipo 2 possono ridurre i livelli di emoglobina glicata (HbA1c) e migliorare il time in range.

«In base alla mia esperienza pratica sono molte le ragioni per cui la somministrazione automatizzata di insulina, in particolare tramite questo tipo di dispositivi, è utile nei miei pazienti con diabete di tipo 2» ha affermato.

Riduzione dei livelli di emoglobina glicata nel diabete di tipo 2

I ricercatori hanno condotto un piccolo studio di fattibilità presso quattro istituti statunitensi arruolando 24 adulti (18-75 anni) con diabete di tipo 2 e HbA1c basale compresa tra l’8% e il 12%. Erano idonei i soggetti che avevano utilizzato iniezioni di insulina ma non una pompa per insulina entro 3 mesi dallo screening al basale.

Dopo una fase di terapia standard di 14 giorni in cui indossavano un CGM, i pazienti hanno iniziato a utilizzare il sistema automatizzato di somministrazione di insulina Omnipod 5 per 8 settimane, senza interventi su dieta o attività fisica e continuando ad assumere i precedenti farmaci ipoglicemizzanti.

Il gruppo di studio comprendeva 12 adulti che avevano ricevuto una terapia con iniezioni giornaliere multiple al basale e 12 che ricevevano solo iniezioni di insulina basale. Il 54% dei pazienti utilizzava per la prima volta un CGM e il 96% utilizzava per la prima volta una pompa per insulina.

Tra quanti avevano utilizzato più iniezioni giornaliere, dopo 8 settimane la HbA1c è diminuita dal 9,4% al basale all’8,1% (P=0,0001), il time in range con un livello di glucosio compreso tra 70 mg/dl e 180 mg/dl è migliorato dal 42,8% al basale al 60,5% (P=0,0019) e il tempo al di sotto dell’intervallo con un livello di glucosio inferiore a 70 mg/dl è sceso dallo 0,31% al basale allo 0,1% (P=0,021).

Allo stesso modo, il gruppo con insulina basale ha avuto un calo della HbA1c dal 9,5% al basale all’8,1% (P<0,0001) e un miglioramento nel time in range dal 30,5% al basale al 56,6% (P<0,0001). Non sono stati osservati cambiamenti nell’ipoglicemia per il gruppo con insulina basale.

Non ci sono stati cambiamenti nel BMI per nessuno dei due gruppi. La coorte con iniezioni giornaliere multiple ha avuto una diminuzione della dose totale giornaliera di insulina da 92,4 U al giorno al basale a 63,1 U al giorno a 8 settimane (P=0,003), mentre non ci sono stati cambiamenti nella dose giornaliera totale per il gruppo trattato con insulina basale.

Al termine delle 8 settimane dello studio i partecipanti sono stati invitati a continuare a utilizzare il dispositivo in un periodo di estensione di 6 mesi, durante il quale la HbA1c è ulteriormente scesa all’8% nel gruppo con iniezioni giornaliere multiple e al 7,5% negli adulti che utilizzavano insulina basale al basale.

«La più grande limitazione del sistema Omnipod 5 è la necessità per l’utente di avere uno smartphone compatibile con l’app del sistema, che può rappresentare un problema per i pazienti con risorse insufficienti» ha osservato Peters. «Tuttavia questo dispositivo e altri sistemi automatizzati di somministrazione di insulina possono essere un vantaggio per gli adulti con diabete di tipo 2. Questi sistemi hanno un grande potenziale per i diabetici di qualsiasi condizione socioeconomica e si sono rivelati utili nei miei pazienti».

