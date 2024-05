Aumenta il fatturato di Norwegian Cruise Line

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ha reso noti i risultati finanziari per il primo trimestre 2024 e fornito le previsioni per il secondo trimestre e l’intero anno

Principali punti del primo trimestre 2024: ha generato un fatturato totale di $2,2 miliardi, un aumento del 20% rispetto allo stesso periodo nel 2023 su una crescita della capacità dell’8%, con un utile netto GAAP di $17,4 milioni, o EPS di $0,04. L’EBITDA rettificato è quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente, raggiungendo $464,0 milioni, superando le previsioni di $450 milioni.

Ha ottenuto un EPS rettificato di $0,16, superiore alle previsioni di $0,12, rispetto a una perdita di $(0,30) nel primo trimestre del 2023. Le prestazioni del trimestre sono state trainate da una forte crescita del fatturato e dal continuo focus sulla riduzione dei costi e sull’efficienza. L’iniziativa in corso di miglioramento dei margini della società ha portato a un continuo miglioramento dei costi operativi.

I Costi Lordi delle Crociere per Giornata di Capacità sono stati di circa $300 per il trimestre. I Costi Netti delle Crociere Rettificati escludendo il Carburante per Giornata di Capacità sono stati di circa $165, o $164 in Valuta Costante, in linea con le previsioni, e stabili su base annua quando si esclude l’impatto di $5 del Dry-dock. L’occupazione è stata del 104,6% per il trimestre, in linea con le previsioni, e il fatturato totale per Giorno di Crociera per Passeggero è aumentato di circa 8%, rispetto al Q1 2023. Il margine lordo per Giornata di Capacità è aumentato del 53% rispetto al 2023 su base segnalata e in Valuta Costante. La crescita del Reddito Netto ha superato le previsioni aumentando approssimativamente del 16,4%, o del 16,2% rispetto al 2023 su base in Valuta Costante. Il debito totale era di $13,7 miliardi. Il leverage netto è diminuito di un punto rispetto al 31 dicembre 2023, chiudendo il trimestre a 6,3x.