A “Farwest” stasera su Rai 3 si parla di medici di base e rapporti tra mafia e politica

“FarWest” stasera su Rai 3 si apre con un’inchiesta sull’emergenza silenziosa che colpisce la sanità: la mancanza di medici di base e la crisi della medicina territoriale

Torna “Farwest”, il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 20 maggio alle 21.20 su Rai 3. In primo piano un’inchiesta sull’emergenza silenziosa che colpisce la sanità: la mancanza di medici di base e la crisi della medicina territoriale.

A seguire, sull’onda dello scandalo che ha travolto la Regione Liguria, un’indagine sui presunti rapporti tra politica e criminalità organizzata. Farwest torna poi sul caso della Uno Bianca – in particolare sulla strage del Pilastro – con un’allarmante intercettazione che collegherebbe una testimone chiave ad ambienti della Polizia. A chiudere, un’inchiesta sulle specie animali aliene presenti in Italia, dannose per l’ecosistema e per l’economia.

Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Salvo Sottile attraverso una continua interazione tra collegamenti, reportage e testimonianze live in studio. Sottile, insieme alla sua squadra di giovani inviati, darà voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie, cercando di gettare una luce sulla realtà e indicando possibili soluzioni.

“Farwest” è un programma di Salvo Sottile realizzato insieme agli inviati Carlo Marsilli, Silvio Schembri, Rebecca Pecori, Giulia Torlone, Francesca Carrarini, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Manuela Iatì e Marialaura Cruciani.