Obesità: peso perso si mantiene meglio con attività fisica e terapia

I pazienti sottoposti a un intervento contro l’obesità mantengono più facilmente il peso perso un anno dopo la sospensione del trattamento se hanno perso peso con una combinazione di esercizio fisico e terapia farmacologica, ha rilevato un’analisi post-trattamento di uno studio danese pubblicata sulla rivista EClinicalMedicine, che fa parte di The Lancet.

I nuovi farmaci per l’obesità permettono di ottenere importanti perdite di peso, tuttavia l’aderenza a lungo termine in un contesto reale è impegnativa e la sospensione della terapia si traduce in un recupero di peso rispetto a quello prima del trattamento. Di conseguenza gli effetti di riduzione del peso dei farmaci per l’obesità sembrano dipendere dall’uso continuato e una sfida irrisolta nel trattamento farmacologico dell’eccesso di peso riguarda come interrompere la terapia riducendo al minimo il recupero del peso, hanno premesso i ricercatori.

A differenza della farmacoterapia, l’esercizio fisico è un intervento a basso costo e rappresenta un cambiamento comportamentale che, in linea di principio, può essere continuato nel mondo reale dopo la conclusione del trattamento supervisionato. Non è stato tuttavia studiato se l’integrazione dell’esercizio fisico insieme al trattamento con GLP-1 agonisti possa migliorare la sostenibilità del mantenimento di una sana perdita di peso dopo la conclusione del trattamento. Se così fosse, i programmi di esercizio supervisionati dovrebbero essere disponibili e implementati per le persone che cercano la farmacoterapia per l’obesità.

«Per questo motivo abbiamo valutato se la perdita di peso e il miglioramento della composizione corporea si mantenessero meglio 1 anno dopo la conclusione del trattamento attivo per un anno con un GLP-1 agonista, con un programma di esercizi supervisionati o con la combinazione di entrambi» hanno scritto gli autori guidati da Simon Birk Kjær Jensen del dipartimento di scienze biomediche della University of Copenaghen, in Danimarca.

Valutazione del mantenimento del peso un anno dopo la sospensione del trattamento

I ricercatori hanno condotto uno studio post-trattamento estensione di un trial danese randomizzato e controllato. Gli adulti arruolati con obesità (età compresa tra 18 e 65 anni e indice di massa corporea iniziale di 32-43 kg/m2), dopo aver ottenuto un iniziale calo ponderale di 13,1 kg indotto da una dieta ipocalorica (settimana da -8 a 0) per otto settimane, sono stati assegnati in modo casuale in rapporto 1:1:1:1 al mantenimento del peso perso per un anno (settimana 0-52) con esercizio fisico supervisionato, liraglutide 3,0 mg per via sottocutanea, una combinazione di esercizio fisico e liraglutide oppure placebo.

Hanno completato la fase di mantenimento della perdita di peso 166 partecipanti, che sono stati invitati a partecipare allo studio post-trattamento con valutazioni dei risultati un anno dopo la conclusione del trattamento, alla settimana 104. L’endpoint primario era la variazione del peso corporeo dopo il calo ponderale iniziale (alla randomizzazione, settimana 0) un anno dopo la conclusione del trattamento (settimana 104) nella popolazione intention-to-treat. L’endpoint secondario era la variazione della percentuale di grasso corporeo (settimana 0-104).

Più facile mantenere il peso perso combinando esercizio fisico e GLP-1 agonista

Dalla randomizzazione a un anno dopo la conclusione del trattamento combinato di esercizio fisico e liraglutide (settimana 0-104), i pazienti avevano perso mediamente 5,1 kg (P=0,040) in più e avevano ridotto il grasso corporeo del 2,3% (P=0,026) in più rispetto alla sospensione del solo liraglutide.

Un numero maggiore di partecipanti che avevano precedentemente ricevuto un trattamento combinato hanno mantenuto una perdita di peso di almeno il 10% rispetto al peso iniziale un anno dopo la conclusione del trattamento (dalla settimana da -8 a 104) rispetto a quanti avevano precedentemente ricevuto placebo (odds ratio, OR, 7,2) e liraglutide (OR 4,2).

Un numero maggiore di soggetti che avevano precedentemente effettuato esercizi supervisionati hanno mantenuto una perdita di peso di almeno il 10% rispetto al placebo (OR 3,7). Durante l’anno successivo alla conclusione del trattamento (settimane 52-104), il recupero di peso dopo la sospensione di liraglutide è stato di 6,0 kg maggiore rispetto a dopo la sospensione dell’esercizio supervisionato e 2,5 kg superiore rispetto a dopo la sospensione del trattamento combinato.

In sintesi, l’aggiunta dell’esercizio fisico supervisionato alla terapia farmacologica per l’obesità sembra migliorare il mantenimento del peso sano dopo la conclusione del trattamento rispetto alla sospensione del trattamento con la sola terapia farmacologica per l’obesità. Infatti, un anno dopo la conclusione del trattamento, i pazienti che avevano precedentemente ricevuto un trattamento combinato di esercizio supervisionato e GLP-1 agonista avevano mantenuto la perdita di peso e la riduzione del grasso corporeo, al contrario di un recupero del peso per coloro che in precedenza avevano ricevuto solo la terapia farmacologica per l’obesità.

