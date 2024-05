Gallerie d’arte: ITALICS entra a far parte del Gruppo Apollo

Il Consorzio ITALICS, che oggi comprende 74 gallerie di arte antica, moderna e contemporanea attive in Italia, e l’Associazione Gruppo Apollo uniscono le forze

ITALICS, la rete istituzionale nata nel 2020 che ad oggi coinvolge settantaquattro tra le principali gallerie di arte antica, moderna e contemporanea attive in Italia e internazionalmente, annuncia il suo ingresso nel Gruppo Apollo, Associazione che rappresenta l’industria dell’arte nel nostro Paese.

Attraverso una serie di progetti culturali originali che capitalizzano sul know how e il network dei propri soci, ITALICS progetta e realizza attività ed esperienze di promozione e scoperta basate sulla collaborazione con il territorio e fruibili gratuitamente da un pubblico sempre più ampio di appassionati. ITALICS è quindi un partner ideale per il Gruppo Apollo: obiettivo comune è la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, passato, presente e futuro, e la sua continua trasformazione in pietra angolare dello sviluppo economico e intellettuale del Paese.

ITALICS realizza progettualità dedicate alla valorizzazione del patrimonio italiano tessendo nuove e intense relazioni con il territorio e le sue comunità, mettendo in rete l’esperienza dei suoi promotori come produttori di cultura: da Panorama, la mostra diffusa patrocinata da UNESCO che ogni anno ITALICS propone in un luogo meno conosciuto della penisola (https://italics.art/panorama-procida-sett-2021/); alla piattaforma digitale in italiano, inglese, e cinese con il suo archivio, in costante aggiornamento, di destinazioni fuori dalle rotte del turismo di massa (https://italics.art/tips/); al Forum ospitato ogni anno dalle più importanti istituzioni culturali del Paese per stimolare scambi e riflessioni su temi legati alla cultura (https://italics.art/forum-italics-2024/).

È in questo contesto collaborativo e di ricerca di strategie comuni che si inserisce la sinergia con il Gruppo Apollo, Associazione che rappresenta l’ecosistema dell’arte anche attraverso un fitto dialogo con le istituzioni. L’obiettivo è quello di promuovere una riforma strutturale in grado di allineare le normative in materia di circolazione e fiscalità dell’arte a quelle più virtuose già vigenti all’interno dell’Unione Europea, nella convinzione che l’attenzione a questi aspetti, in cui l’Italia è ancora poco competitiva nonostante le straordinarie risorse di cui è dotata, sia necessaria per garantire lo sviluppo economico e la vivacità intellettuale del Paese con ricadute straordinarie di beneficio collettivo.

“La sinergia fra tutti gli operatori attivi nel mercato dell’arte e della produzione culturale è l’unica via che possa portare alle auspicate riforme in un processo di semplificazione amministrativa e impulso economico che da anni il settore richiede a gran voce e che oggi, alla luce degli adeguamenti annunciati da altri membri dell’Unione Europea, sono necessarie per la sua sopravvivenza – spiegano Lorenzo Fiaschi e Pepi Marchetti Franchi, Presidente e Vicepresidente di ITALICS –. L’ingresso di ITALICS nel Gruppo Apollo, collaborazione di cui siamo orgogliosi, costituisce un tassello essenziale nel progetto comune di valorizzazione e promozione del nostro patrimonio culturale passato, presente e futuro a beneficio di tutta la collettività”.