Alessandro Liberini in radio e in digitale con “Domani”

In rotazione radiofonica “Domani”, il nuovo singolo di Alessandro Liberini che anticipa l’uscita dell’ album “Senza tempo”

“Domani” è una canzone energica, spensierata e ironica, ma al tempo stesso riflessiva, in cui emerge l’esigenza di vivere il presente, l’adesso, e non aspettare un domani che non si sa quanto tornerà. Ci sono melodie, suoni pop e cassa dritta nelle strofe, che vanno ad introdurre un ritornello più power ed energico. Ci si pongono domande, e si arriva a conclusioni, per trovare poi risposte e stimoli.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Domani parla della tendenza a rimandare, a posticipare pensando che tanto ci sia sempre un altro giorno da vivere e per poter fare, quando in realtà l’unico giorno giusto per fare qualcosa è oggi, adesso! A forza di rimandare, a volte passano settimane, mesi, anni. Ci siamo oggi, ma diamo comunque per scontato un domani di riserva. Mi è rimasta impressa una frase di Pau (Jarabe De Palo) , che nell’ultima fase della malattia disse ‘bisogna vivere con urgenza, vivere il presente, perché la vita è un regalo, il futuro non esiste e non sappiamo cosa accadrà domani. Dobbiamo vivere il presente con intensità, il nostro presente non può essere il tempo che sprechiamo pensando al futuro’. In questa canzone, ho voluto raccontare , a modo mio, esattamente questo.”

Il videoclip di “Domani” è stato diretto (come per “Che ti manca” e “Qualcosa cambierà”) da Daniele Tofani, giovane regista che ha lavorato per Manêskin, Negramaro, Fabrizio Moro, Marracash e altri big della scena italiana. A metà tra lyric e video autoriale, per “Domani” la parola d’ordine è semplicità. L’intero testo si affianca alle immagini di Alessandro, che lo interpreta con naturalezza, alternando parti cantate a momenti liberi, in cui sguardi, espressioni o semplici movimenti accompagnano a loro volta le parole, in una fusione armonica tra musica, parole e immagini.

“Senza tempo”, il nuovo disco di Alessandro Liberini è una raccolta di brani pubblicati a partire dal 2020 ad oggi, e anche di pezzi inediti. Un mix tra pop, rock, cantautorato, suoni internazionali, pezzi veloci e ballad introspettive. Il titolo nasce durante la lavorazione del disco, che sembrava essere infinita, e dal fatto che il progetto racchiude in sé pezzi scritti da Alessandro in un arco temporale lungo, dagli esordi fino a brani nati negli ultimi mesi. “Senza tempo” anche perchè queste canzoni non sono collocabili in un periodo storico preciso della discografia italiana, ma vanno in direzioni e scelte sonore dettate dal puro istinto e necessità artistiche, senza necessariamente seguire copioni o strade battute apparentemente più facili e veloci.

TRACK-LIST:

Domani

Mai più

E’ stato sempre così

Qualcosa cambierà

Che ti manca

Niente di te

Parla in modo semplice

Se cominciamo noi

Senza tempo