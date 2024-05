Superbi e Santona tornano con il nuovo singolo “Termiti”

“Termiti” è il nuovo singolo del duo Superbi e Santona, progetto spin off della band “I segreti”. Il brano in radio e in streaming parla di una ragazza germofobica

Brano che è più un racconto che una canzone, o se vogliamo un racconto in una canzone. Nella traccia di per sé si parla di una ragazza germofobica, così fissata al punto che non riesce a poggiare le chiappe sul proprio gabinetto. Questa esasperazione viene protratta nei linguaggi comuni dell’amore dove questi ultimi vengono stravolti per via di questa natura profondamente turbata. Il protagonista del racconto che fa da narratore onnisciente si trova in difficoltà perché ama questa ragazza nonostante i comportamenti bizzarri e sa che probabilmente una come lei non riuscirà a trovarla mai. Il loro cantautorato di stampo alternative ha un sound ben definito e ispirato da artisti come Julian Casablancas, Damon Albarn, Phoenix e Current Joys. Le parole genuine rimarranno in testa al primo ascolto, influenzate da penne come Edoardo Bennato, De André, Francesco De Leo ed Elliott Smith. “Un eterno fluire di idee lascia spazio a un progetto che si potrebbe definire crepuscolare, Sonno Imperituro.”

Il progetto “Superbi, Santona” nasce a ottobre 2022, nella ridente cittadina di Sorbolo, in provincia di Parma, dall’incontro tra Emanuele Santona (classe ‘95) e Matteo Superbi (classe ‘01).

Emanuele, parallelamente al suo percorso con I Segreti, inizia a dedicarsi alla produzione e alla scrittura di musiche pensate apposta per i testi e l’immaginario di Matteo. La chimica immediata tra i due fa sì che la produzione veda un incremento notevole di canzoni in poco tempo, tanto che il duo decide di raccogliere varie tracce nell’Ep “Sonno Imperituro”.