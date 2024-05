Sequestrato il pitbull che ha ucciso un bimbo a Palazzolo Vercellese

È stato sequestrato il pitbull di sette anni che ieri, in provincia di Vercelli, ha azzannato alla testa e ucciso un neonato di cinque mesi

È stato sequestrato il pitbull di sette anni che ieri, in provincia di Vercelli, ha azzannato alla testa e ucciso un neonato di cinque mesi di nome Michele. La procura di Vercelli ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro dell’animale, su cui ora andranno fatte verifiche per valutarne la pericolosità. L’animale è stato trasferito in un canile della zona.

IL PITBULL DI NOME NERONE HA AGGREDITO LA NONNA

La tragedia è successa nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzolo Vercellese. Secondo quanto ricostruito, il bimbo si trovava in braccio alla nonna, che era uscita in cortile con il bambino. Il cane di famiglia, all’improvviso, avrebbe assalito la donna facendola cadere, poi si sarebbe avventato sul piccolo azzannandolo ripetutamente nella parte posteriore del collo e sul cranio. Il cane si chiama Nerone. La famiglia possiede altri due cani che al momento dell’aggressione si trovavano in balcone. I due giovani genitori, Barbara Saporito e Dennis Cassinelli, erano usciti per fare la spesa. Sui social si trovano alcune foto e video del papà insieme al piccolo, mentre lo culla teneramente.

UNA SCENA AGGHIACCIANTE

I vicini di casa hanno raccontato al Corriere della Sera la scena agghiacciante a cui si sono trovati davanti: il cane aveva in bocca la testa del bambino e la nonna cercava di proteggerlo. È stato il vicino di casa a intervenire, con una scopa e dei mattoni, per far allontanare il cane dalla nonna. Ha preso lui in braccio il piccolo, ma le ferite erano troppo gravi.