“Semplicemente donna” con Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso al Teatro Marconi

“Semplicemente donna” con Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso sabato 18 e domenica 19 maggio 2024 al Teatro Marconi di Roma

Il 18 e 19 maggio approda al Teatro Marconi di Roma lo spettacolo “SEMPLICEMENTE DONNA”. Uno spettacolo emozionante, coinvolgente e amaramente ironico contro la violenza di genere, che viene affrontata in maniera singolare, con un paradossale rovesciamento del punto di vista tradizionale; interpretato da Lorenzo Flaherty e Stefania Benincaso, scritto e diretto da Stefania Benincaso lo spettacolo proseguirà la sua tournée in varie città italiane.

La diffusione della violenza basata sul genere ha assunto proporzioni allarmanti oltre ad essere accettata, tollerata e giustificata. I numeri in Italia sono impietosi: muore di violenza maschile una donna ogni due o tre giorni. Quando non si conosce un fenomeno è impossibile affrontarlo. Questo spettacolo si propone di essere un momento di arte ed informazione, un modo per accendere i riflettori su un tema delicato ed importante, perché la protezione della vita e della libertà delle donne non può essere dimenticata e disattesa. I due attori danno vita a diversi fatti di cronaca che attraversano la nostra quotidianità: un uomo non riesce a costruire un rapporto con una donna e si rifugia nell’ “amore” per la sua bambola gonfiabile, ma cosa succederà quando anche lei inizierà a vivere?; uno sconosciuto confessa di essere colpevole di qualcosa di orribile che lo perseguiterà per sempre; la disparità di genere sul lavoro e il gender gap raccontati con ironia dal punto di vista differente di un attore e di un’attrice; la drammatica situazione delle donne iraniane; la storia di El Mimo, l’artista di strada uccisa a Santiago del Cile durante una protesta; un surreale e dissacrante rovesciamento del punto di vista tradizionale nel tentativo di capire come mai molte donne non denuncino la violenza di cui sono vittime; la storia di una donna sfigurata da un uomo che l’ha privata della sua bellezza e della sua identità; il revenge porn (la condivisione pubblica senza il consenso di video intimi) raccontato da una vittima; il linguaggio sessista utilizzato dalle istituzioni nell’affrontare il tema della violenza di genere; il confronto tra un uomo ed una donna sul perché del femminicidio. Dietro ad ogni donna violata si nasconde una sofferenza silenziosa, ed il femminicidio è solo il culmine di un percorso che risponde al nome di violenza. Per questo non bisogna smettere di parlarne e cercare, anche attraverso il teatro, di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica.

TEATRO MARCONI

Viale Guglielmo Marconi 698 E www.teatromarconi.it

SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO 2024

ORARIO SPETTACOLI: sabato ore 21:00 e domenica ore 17:30

INFO E PRENOTAZIONI Tel. 065943554 WhatsApp:375 771 7111 info@teatromarconi.it

PREZZO BIGLIETTI: Intero € 25,00 – Ridotto € 20,00 (I prezzi dei biglietti sono comprensivi di prevendita)

Orari Biglietteria: Dal Lunedì al sabato dalle 17.00 alle 20.00 – la Domenica dalle 16.00 alle 18.00

ACQUISTA 24 ore ONLINE:

https://www.bigliettoveloce.it/spettacolo?id=6473&layout=extern&idStruttura=15