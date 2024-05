Premio internazionale alla Dr.ssa Michela Tosetti di Stella Maris

Importante riconoscimento attribuito alla dr.ssa Michela Tosett: è diventata Senior Fellow del “The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM)”

The International Society for Magnetic Resonance in Medicine (ISMRM) è tra le più importanti associazioni internazionali multidisciplinare che promuove l’innovazione, lo sviluppo e l’applicazione delle tecniche di risonanza magnetica in medicina e biologia in tutto il mondo. La società conta oltre 9000 membri appartenenti a molte nazioni.

Come riconoscimento di contributi significativi e sostanziali alla ricerca, in linea con la missione della società, coloro che hanno apportato un importante apporto alla ricerca e all’istruzione in MR (Risonanza Magnetica) vengono nominati “Senior Fellows ISMRM”.

Durante la conferenza internazionale dell’ISMRM a Singapore, alla Dr.ssa Michela Tosetti è stato riconosciuto il titolo di Senior Fellow della società “per i suoi eccezionali contributi nello sviluppo della risonanza magnetica ad alto campo e nella dimostrazione del suo potenziale clinico”.

Fisico, Direttore del Laboratorio di Fisica Medica e Risonanza Magnetica presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris e il Centro di Ricerca IMAGO7, Michela Tosetti ha dedicato tutta la sua carriera alla risonanza magnetica.

Il suo principale focus di ricerca è stato lo sviluppo e l’applicazione di metodi e strumentazione di RM per il cervello umano, e lo sviluppo di sistemi MR ad altissimo campo per l’imaging sull’uomo.

Nel 2008 è diventata Responsabile del Progetto per l’avviamento del primo e unico sistema MR (Risonanza Magnetica) italiano a 7 Tesla, installato nel 2012 presso il Centro di Ricerca IMAGO7 a Calambrone (Pisa), infrastruttura di ricerca nata con il contributo della Fondazione Pisa e che vede come Enti proprietari e di gestione, insieme all’IRCCS Fondazione Stella Maris, l’Università di Pisa, l’AOUP e l’IRCCS AOU Meyer.

Dal 2011 è stata nominata Professore a contratto di Fisica della Risonanza Magnetica Nucleare presso il Dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa. Nel 2013 ha ottenuto l’abilitazione nazionale a Professore Ordinario in Fisica Applicata.