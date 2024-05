Possibile legame tra digiuno intermittente e rischio più elevato di mortalità cardiovascolare

Digiuno intermittente: possibile associazione a maggiore rischio di mortalità cardiovascolare secondo i risultati di un nuovo studio

Un nuovo studio solleva una nota di cautela sull’alimentazione limitata nel tempo (TRE), un tipo di digiuno intermittente che sta guadagnando popolarità. I risultati sono stati presentati a Chicago, durante le American Heart Association (AHA) Epidemiology and Prevention – Lifestyle and Cardiometabolic Health Scientific Sessions 2024.

L’analisi osservazionale di oltre 20.000 adulti statunitensi ha mostrato che coloro che limitavano la loro alimentazione a un periodo inferiore a 8 ore al giorno avevano un rischio maggiore di mortalità cardiovascolare rispetto ai coetanei che mangiavano per le tipiche 12-16 ore al giorno. Ciò è stato verificato nel campione complessivo e nel gruppo di pazienti con malattie cardiovascolari (CVD) o cancro.

L’autore principale – Victor Wenze Zhong, presidente del Dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica, Scuola di Salute Pubblica, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai (Cina) – ha avvertito che i risultati «richiedono di essere replicati e non possiamo dimostrare che il TRE di 8 ore causi la morte cardiovascolare in questo studio osservazionale».

«Tuttavia, è importante che i pazienti, in particolare quelli con condizioni cardiache o cancro, siano consapevoli dell’associazione positiva tra una finestra alimentare di 8 ore e la morte cardiovascolare» ha sottolineato Zhong.

Dati a lungo termine finora non indagati

Studi randomizzati controllati a breve termine hanno suggerito che il TRE di 8 ore può migliorare i profili di rischio cardiometabolico, ma i potenziali effetti a lungo termine di questo modello alimentare sono sconosciuti.

L’osservazione che il TRE possa avere benefici a breve termine ma effetti avversi a lungo termine è «interessante e provocatoria» e necessita di ulteriori studi, ha detto in una dichiarazione alla conferenza Christopher D. Gardner, professore di medicina presso la Stanford University in California, che non è stato coinvolto nello studio, convenendo sul fatto che sono necessarie molte più ricerche.

I ricercatori hanno analizzato i dati sui modelli dietetici di 20.078 adulti (età media, 48 anni; 50% uomini; 73% bianchi non ispanici) che hanno partecipato al National Health and Nutrition Examination Surveys (NHANES) 2003-2018. Tutti hanno completato due questionari di richiamo dietetico di 24 ore entro il primo anno di iscrizione. I decessi fino alla fine del 2019 sono stati determinati tramite il National Death Index.

Durante un follow-up mediano di 8 anni, ci sono stati 2797 decessi dovuti a qualsiasi causa, inclusi 840 decessi cardiovascolari e 643 decessi per cancro.

Nel campione complessivo, rispetto a una durata del pasto di 12-16 ore, il TRE di 8 ore è risultato significativamente associato a un aumentato rischio di mortalità cardiovascolare ( hazard ratio [HR], 1,91; IC 95%, 1,20-3,03).

Questa associazione è stata osservata anche negli adulti con CVD (HR, 2,07; IC 95%, 1,14-3,78) e negli adulti con cancro (HR, 3,04; IC 95%, 1,44-6,41).

Altre durate del pasto non sono state associate alla mortalità cardiovascolare, a eccezione della durata del pasto da 8 a meno di 10 ore nelle persone con CVD (HR, 1,66; IC 95%, 1,03-2,67).

Non sono state trovate associazioni significative tra la durata dell’alimentazione e la mortalità per tutte le cause o per cancro nel campione complessivo e nei sottocampioni CVD/cancro, fatta eccezione che la durata del pasto superiore a 16 ore è stata associata a un minor rischio di mortalità per cancro nelle persone con cancro (HR, 0,47; IC 95%, 0,23-0,95).

L’aspetto più rilevante è la tipologia del cibo assunto

Zhong ha osservato che lo studio non affronta i meccanismi sottostanti che guidano l’associazione osservata tra TRE di 8 ore e morte cardiovascolare.

«Tuttavia, abbiamo osservato che le persone che limitavano l’alimentazione a un periodo inferiore a 8 ore al giorno avevano meno massa muscolare magra rispetto a quelle con una durata tipica del pasto di 12-16 ore. La perdita di massa magra è stata collegata a un rischio più elevato di mortalità cardiovascolare» ha detto Zhong.

«Sulla base delle prove attuali, concentrarsi su ciò che le persone mangiano sembra essere più importante che concentrarsi sul momento in cui mangiano. Ci sono alcuni approcci dietetici con benefici per la salute convincenti tra cui scegliere, come la dieta DASH e la dieta mediterranea» ha detto Zhong.

Il digiuno intermittente è «certamente un concetto interessante e su cui si stanno fortemente indagando i potenziali meccanismi alla base dei miglioramenti negli studi di esito breve e negli studi preclinici» ha specificato Sean Heffron, cardiologo presso il Centro per la prevenzione delle malattie cardiovascolari del NYU Langone Heart di New York, che non è stato coinvolto nello studio.

Heffron ha espresso scetticismo sui risultati dello studio, definendoli «tutt’altro che completi» e ha osservato che i dati sulla dieta si basavano solo su registrazioni dietetiche di 2 giorni senza correzione per le variabili confondenti.

Lo stesso Heffron ha anche fatto notare che il gruppo con dieta limitata nel tempo comprendeva un numero maggiore di fumatori e di uomini. «Prevedo che una volta apportate le correzioni appropriate, i risultati non persisteranno più nella significatività statistica» ha detto, sottolineando la necessità di una ricerca più rigorosa prima di formulare raccomandazioni cliniche.

Quando i pazienti chiedono del digiuno intermittente, Heffron ha spiegato che dice loro: «Se funziona per te, va bene» ma non fornisce una raccomandazione a favore o contro.

Fonte:

Zhong VW, Chen M. Association Between Time-Restricted Eating and All-Cause and Cause-Specific Mortality. American Heart Association (AHA) Epidemiology and Prevention – Lifestyle and Cardiometabolic Health Scientific Sessions 2024. Chicago (USA). Abstract P192.

