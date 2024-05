Nuovo farmaco promettente contro l’obesità: è VK2735 di Viking Therapeutics

La biotech californiana Viking Therapeutics ha reso noti i promettenti dati di Fase I per la formulazione orale del suo candidato anti-obesità, VK2735

La biotech californiana Viking Therapeutics ha reso noti i promettenti dati di Fase I per la formulazione orale del suo candidato all’obesità VK2735, dimostrando una forte riduzione del peso corporeo negli adulti obesi.

Nello studio a dosi multiple ascendenti, i pazienti hanno mostrato una diminuzione dose-dipendente del peso corporeo medio rispetto al placebo. In particolare, il livello di dose più alto, pari a 40 mg, ha prodotto un calo del 3,3% del peso corporeo medio rispetto al placebo, un effetto statisticamente significativo con un valore p di 0,0006. In questo gruppo di dosaggio, il 57% dei partecipanti ha perso almeno il 5% del peso corporeo, contro lo 0% del braccio placebo.

I pazienti a cui sono state somministrate dosi di VK2735 di almeno 10 mg hanno anche registrato una perdita di peso sostenuta e corretta per il placebo, che si è prolungata o è ulteriormente migliorata fino a 34 giorni di follow-up, ovvero sei giorni dopo la somministrazione dell’ultima dose del farmaco orale per l’obesità.

I risultati “evidenziano il promettente profilo di tollerabilità e di perdita di peso precoce del VK2735 quando viene somministrato come compressa orale”, ha dichiarato in un comunicato Brian Lian, CEO di Viking, aggiungendo che l’azienda condurrà uno studio di Fase II per la pillola dimagrante nella seconda metà di quest’anno “esplorando finestre di trattamento più lunghe e dosi potenzialmente più elevate”.

Viking proseguirà inoltre l’escalation della dose nello studio di Fase I. L’obiettivo principale dello studio di Fase I era valutare la sicurezza e la tollerabilità della formulazione orale di VK2735. Lo studio ha rilevato l’assenza di eventi avversi gravi. La maggior parte degli eventi gastrointestinali è stata lieve o moderata e nessuno dei pazienti trattati con VK2735 ha sviluppato vomito.

“Siamo particolarmente soddisfatti dei dati iniziali di sicurezza e tollerabilità, che suggeriscono un profilo differenziato con effetti collaterali gastrointestinali minimi”, ha dichiarato Lian in un comunicato. Riteniamo che un agente orale con una buona tollerabilità possa rappresentare un’interessante opzione terapeutica per i pazienti affetti da obesità”.

VK2735 agisce attraverso due vie. Come la maggior parte dei farmaci per l’obesità, il candidato farmaco attiva il recettore GLP-1, che facilita la secrezione di insulina in risposta ai livelli di glucosio nel sangue. Questo meccanismo d’azione sopprime l’appetito per favorire la perdita di peso. VK2735 attiva anche il recettore GIP, potenziando gli effetti terapeutici mediati dal GLP-1.

Viking sta inoltre promuovendo una formulazione endovenosa di VK2735, che il mese scorso ha superato lo studio di Fase II VENTURE.

A 13 settimane, i pazienti trattati con una dose di 2,5 mg hanno perso il 9,1% del loro peso corporeo, mentre i pazienti trattati con placebo hanno perso solo l’1,7% del loro peso corporeo. Alla dose più alta di 15 mg, la perdita di peso ha raggiunto il 14,7%.

AstraZeneca punta anche a sviluppare un farmaco orale contro l’obesità. Nel novembre 2023, la casa farmaceutica ha firmato un potenziale accordo di licenza da 1,83 miliardi di dollari con Eccogene, con sede a Shanghai, per la promozione di ECC5004, un agonista orale del recettore GLP-1.

Eli Lilly, che possiede tirzepatide – uno dei due leader nel mercato dei farmaci iniettabili per la perdita di peso insieme a semaglutide di Novo Nordisk – sta anche sviluppando una terapia orale per l’obesità chiamata orforglipron. Nel giugno 2023, la casa farmaceutica ha pubblicato sul New England Journal of Medicine i risultati della Fase II che dimostrano che orfoglipron è in grado di ridurre dall’8,6% al 12,6% del peso corporeo in 26 settimane di follow-up.