Il film “Infidel” di Cyrus Nowrasteh stasera su Rai 4: la trama

Il film “Infidel” di Cyrus Nowrasteh con protagonisti Jim Caviezel e Claudia Karvan in onda stasera su Rai 4: ecco la trama

Scritto e diretto dal regista iraniano Cyrus Nowrasteh e interpretato da Jim Caviezel e Claudia Karvan, il film “Infidel” è proposto sabato 18 maggio alle 21.20 su Rai 4 per il ciclo “World on Fire”. Il giornalista americano Doug Rawlins viene rapito da alcuni membri del regime iraniano mentre si trova al Cairo, in Egitto. Sua moglie Liz, un funzionario del Dipartimento di Stato, cerca di coinvolgere il governo americano nella liberazione di suo marito.

Quando la donna si rende conto che il governo degli Stati Uniti non ha intenzione di intervenire, decide di partire per il Medio Oriente per salvare Doug da sola. Sequel ideale del film del 2009 “The Stoning of Soraya M.”, “Infidel” riunisce gli attori Nowrasteh e Caviezel per raccontare un’altra storia di corruzione e violazione dei diritti umani attraverso il thriller politico. Per paura di ripercussioni da parte di frange estremiste, il film è stato girato in Giordania in gran segreto.