Costo della vita: Siena, Brindisi e Venezia le province più colpite dai rincari

Nell’ultimo anno sono state le province italiane più colpite dal caro vita. Stiamo parlando di Siena, Brindisi e Venezia che hanno registrato un aumento dell’inflazione dell’1,9 per cento. Seguono Benevento con il +1,8 per cento, Napoli con il +1,7 per cento, Rimini, Parma e Trieste con il +1,6 per cento (vedi Tab. 1). Sono quasi tutte realtà territoriali con una grande vocazione turistica che hanno subito importanti incrementi di spesa delle attività riconducibili ai servizi ricettivi, di ristorazione e alla persona. Un deciso incremento di costo ha interessato anche i trasporti, gli affitti di case/negozi e il carrello della spesa. A dirlo è l’Ufficio studi della CGIA.

Tra i 27 Paesi UE, solo la Finlandia quest’anno avrà un dato inferiore al nostro

Il peggio è comunque alle nostre spalle; negli ultimi sette mesi il dato dell’inflazione a livello nazionale è stato ben al di sotto della soglia del 2 per cento (Graf. 1) e, secondo la Commissione Europea, quest’anno dovrebbe attestarsi al +1,6 per cento, contro il +5,9 per cento registrato nel 2023 e il +8,7 per cento del 2022. Il dato di quest’anno, inoltre, è nettamente inferiore alla media UE che, invece, dovrebbe attestarsi al 2,5 per cento. Non solo. Tra i 27 paesi che compongono l’Unione Europea solo la Finlandia (+1,4 per cento) è destinata a ottenere un risultato migliore del nostro. Non solo. Se in Germania l’inflazione è destinata a salire del 2,4 per cento, in Francia del 2,5 per cento e in Spagna addirittura del 3,1 per cento .

Ora la BCE riduca i tassi

L’inflazione è uno degli indicatori più importanti per capire lo stato di salute di un’economia. In primo luogo perché una sua presenza eccessiva contribuisce a erodere il potere di acquisto dei consumatori, in particolare dei percettori di reddito fisso. In secondo luogo, perché il suo andamento serve a orientare le politiche monetarie delle banche centrali. E mai come in questo momento, visto che l’inflazione sta scendendo in tutta Europa, è necessario che Francoforte riduca il tasso di interesse. Con i ritocchi all’insù avvenuti tra giugno 2022 e settembre 2023, quello di riferimento è oggi al suo massimo storico da quando in UE c’è la moneta unica (4,5 per cento), contribuendo a ostacolare il ricorso al credito da parte delle famiglie e, soprattutto, delle imprese di piccola dimensione.

Abbiamo bollette più leggere, ma le vacanze costano di piu’

Sebbene la crescita dell’inflazione stia rallentando, la percezione dei consumatori italiani è che i prezzi dei beni e dei servizi stiano invece salendo. In realtà alcune voci di spesa che incidono in misura importante sul bilancio familiare hanno subito delle contrazioni importanti. Negli ultimi 12 mesi, ad esempio, i prezzi dell’energia elettrica e del gas sono scesi rispettivamente del 29,2 per cento e del 21,6 per cento, rendendo così le nostre bollette molto più leggere. Anche i biglietti aerei hanno registrato una decisa diminuzione: quelli internazionali dell’11,8 per cento e quelli nazionali del 6,9 per cento. Per contro, è aumentato, in particolar modo, il prezzo delle patate (+11,9 per cento), i pacchetti vacanza nel nostro Paese (+17,2 per cento) e l’olio d’oliva (+44,3 per cento) (vedi Tab. 2).

Famiglie: tra il 2021 e il 2023 rincari per 4 mila euro

La recentissima fiammata inflazionistica è costata alle famiglie italiane 4.039 euro in più. Se nel 2021, anno che ha preceduto l’avvento della crisi sanitaria, la spesa media annuale delle famiglie italiane ammontava a 21.873 euro, due anni dopo la stessa è salita a 25.913 euro. Soprattutto per le famiglie meno abbienti, l’abitazione e l’alimentare sono le voci di spesa che hanno contribuito maggiormente ad incrementare le uscite complessive (vedi Tab. 3).

Nulla a che vedere con 50 anni fa

Analizzando la serie storica dell’inflazione presente in Italia tra il 1948 e il 2023, riscontriamo che tra il 1956 e il 1972 (gli anni del cosiddetto “boom economico”), l’inflazione è stata mediamente del 4 per cento. Con lo scoppio della crisi energetica e a seguito degli effetti riconducibili all’accordo interconfederale sul punto unico di contingenza , tra il 1973 e il 1984 il caro vita medio è stato del 16 per cento, mentre tra il 1998 e il 2002 (periodo che “battezza” la nascita della BCE e dell’Euro) è crollato all’1,5 per cento. Solo tra il 2022 e il 2023 (periodo post-Covid), l’impennata dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime hanno re-infiammato l’inflazione che è tornata a salire a un tasso medio del 7 per cento. Un valore, quest’ultimo, comunque di 11 punti inferiore alla media che avevamo nella seconda metà degli anni ’70 del secolo scorso (vedi Graf. 2).

Tab. 1 – Italia: inflazione per provincia

PROVINCE apr 23/apr 22 apr 24/apr 23 Siena +9,6 +1,9 Brindisi +9,6 +1,9 Venezia +8,0 +1,9 Benevento +8,9 +1,8 Napoli +7,6 +1,7 Rimini +7,6 +1,6 Parma +7,0 +1,6 Trieste +7,4 +1,6 Firenze +8,8 +1,5 Padova +8,0 +1,5 Macerata +9,0 +1,5 Arezzo +7,8 +1,5 Olbia-Tempio +8,4 +1,4 Cagliari +7,4 +1,4 Milano +8,9 +1,4 Treviso +7,5 +1,4 Bologna +8,2 +1,3 Sassari +7,8 +1,3 Pordenone +7,6 +1,3 Vicenza +7,9 +1,2 Cosenza +9,0 +1,1 Siracusa +8,8 +1,1 Gorizia +7,2 +1,1 Ferrara +8,1 +1,1 Lucca +8,4 +1,1 Varese +8,1 +1,1 Alessandria +9,1 +1,1 Pistoia +8,9 +1,1 Palermo +9,3 +1,1 Grosseto +9,4 +1,0 Bolzano +8,4 +1,0 Belluno +7,4 +1,0 Perugia +8,9 +1,0 Pisa +8,7 +0,9 Bergamo +6,8 +0,9 Roma +7,7 +0,9 Lecco +8,1 +0,8 Catania +8,9 +0,8 Piacenza +7,7 +0,8 Avellino +8,1 +0,7 Catanzaro +6,7 +0,7 Udine +7,8 +0,7 Ravenna +8,6 +0,7 Forlì-Cesena +7,8 +0,7 Livorno +8,5 +0,7 Terni +8,5 +0,7 Massa-Carrara +9,2 +0,6 Rovigo +7,0 +0,6 Cuneo +8,5 +0,6 Verona +7,3 +0,6 Modena +8,3 +0,6 Messina +9,1 +0,6 Potenza +5,7 +0,5 Lodi +8,0 +0,4 Viterbo +8,0 +0,4 Mantova +8,3 +0,4 Torino +8,6 +0,4 Bari +8,2 +0,4 Ascoli Piceno +8,3 +0,3 Genova +9,7 +0,3 Trapani +8,0 +0,3 Cremona +6,9 +0,3 Vercelli +7,8 +0,3 Reggio Emilia +6,9 +0,3 Novara +8,9 +0,3 Pavia +7,5 +0,2 Ancona +7,2 +0,1 Como +7,9 +0,1 Reggio Calabria +7,2 +0,1 Brescia +7,5 +0,0 Teramo +8,9 -0,1 Trento +8,0 -0,2 Pescara +8,1 -0,3 Biella +8,3 -0,3 Caserta +7,3 -0,5 Campobasso +7,3 -0,5 Imperia +9,3 -0,6 Aosta +7,7 -0,9 Italia +8,2 +0,8

Elaborazione Ufficio Studi CGIA su dati Istat

Nota: dati disponibili per 78 province.

Graf. 1 – Inflazione italiana stabilmente sotto il 2% da ottobre 2023

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat

Tab. 2 – La variazione del livello dei prezzi per tutte le 235 voci di consumo

RANK

apr-24 ITALIA – Sottoclassi di prodotto (5 digit) apr 23/

apr 22 apr 24/

apr 23 1 [04510] Energia elettrica +20,1 -29,2 2 [04521] Gas naturale e gas di città +18,1 -21,6 3 [08202] Apparecchi per la telefonia mobile -1,4 -17,2 4 [01154] Altri oli alimentari (diversi da oliva) -6,1 -16,3 5 [09149] Altri supporti per la registrazione (diversi da supporti con registr. di suoni, immag. e video) -4,5 -14,8 6 [07332] Voli internazionali +46,6 -11,8 7 [07223] Altri carburanti per mezzi di trasporto privati (gas, metano) -9,4 -10,7 8 [09131] Apparecchi per il trattamento dell’informazione (computer, palmari, tablet) +8,8 -9,5 9 [08201] Apparecchi per la telefonia fissa +9,6 -9,3 10 [07331] Voli nazionali +49,3 -6,9 11 [09132] Accessori per apparecchi per il trattamento dell’informazione -0,6 -6,7 12 [05329] Altri piccoli apparecchi elettrici per la casa +11,2 -6,5 13 [09112] Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di immagini e suoni (tv ecc.) -10,1 -6,3 14 [01181] Zucchero +54,0 -6,2 15 [04549] Altri combustibili solidi +20,3 -5,0 16 [09111] Apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni (CD/DV player, stereo, radio) -4,3 -4,7 17 [11202] Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili +11,1 -4,4 18 [05313] Apparecchi per cottura cibi +13,2 -4,4 19 [07341] Trasporto marittimo +1,5 -4,3 20 [05315] Apparecchi per la pulizia della casa -4,1 -3,9 21 [05312] Lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie +6,6 -3,8 22 [01112] Farina e altri cereali +11,1 -3,8 23 [06121] Test di gravidanza e dispositivi meccanici di contraccezione -6,3 -3,8 24 [01151] Burro +19,8 -3,0 25 [05612] Altri articoli non durevoli per la casa +15,9 -2,9 26 [01116] Pasta e couscous +15,7 -2,8 27 [05311] Frigoriferi, freezer e frigo freezer +13,0 -2,8 28 [01143] Latte conservato +30,5 -2,8 29 [01147] Uova +17,0 -2,2 30 [01111] Riso +39,7 -2,0 31 [05323] Ferri da stiro +8,9 -1,6 32 [01142] Latte fresco parzialmente scremato +20,5 -1,6 33 [09121] Macchine fotografiche e videocamere +22,1 -1,5 34 [09412] Servizi ricreativi e sportivi – partecipazione -6,1 -1,5 35 [05314] Apparecchi per riscaldamento, condizionatori d’aria +7,8 -1,4 36 [01141] Latte fresco intero +17,2 -1,4 37 [10200] Istruzione secondaria +0,1 -1,2 38 [01145] Formaggi e latticini +17,1 -1,2 39 [01144] Yogurt +19,9 -1,1 40 [01164] Conserve di frutta e prodotti a base di frutta +10,4 -0,9 41 [08302] Servizi di telefonia mobile +0,5 -0,8 42 [08204] Riparazione apparecchi di telefonia e telefax n.d. -0,8 43 [01146] Altri prodotti lattiero-caseari +19,7 -0,8 44 [01132] Pesce surgelato +16,5 -0,5 45 [01186] Dolcificanti +7,3 -0,5 46 [07241] Affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto -8,6 -0,4 47 [09513] Altri libri non scolastici diversi da quelli di narrativa -4,4 -0,2 48 [07130] Biciclette +4,8 -0,2 49 [08301] Servizi di telefonia fissa +0,0 +0,0 50 [09430] Giochi, lotterie e scommesse +0,0 +0,0 51 [05112] Mobili da giardino +4,7 +0,1 52 [01212] Tè +7,9 +0,1 53 [03211] Calzature per uomo +3,3 +0,1 54 [03213] Calzature per neonato e per bambino +2,4 +0,2 55 [12621] Spese bancarie e finanziarie +8,9 +0,2 56 [05402] Coltelleria, posateria e argenteria +4,2 +0,3 57 [09141] Supporti con registrazioni di suoni, immagini e video +1,4 +0,3 58 [01194] Piatti pronti +15,0 +0,3 59 [01118] Altri prodotti a base di cereali +17,3 +0,3 60 [04522] Idrocarburi liquidi (butano, propano, ecc.) +4,4 +0,3 61 [09312] Giocattoli e articoli per feste +1,6 +0,4 62 [07342] Trasporto per vie d’acqua interne +0,6 +0,4 63 [07243] Lezioni di guida, esami, patenti e controlli tecnici dei veicoli +0,4 +0,4 64 [01171] Vegetali freschi o refrigerati diversi da patate e altri tuberi +7,6 +0,4 65 [01192] Sale, spezie ed erbe aromatiche +6,8 +0,5 66 [01182] Confetture, marmellate e miele +13,6 +0,5 67 [07120] Motocicli e ciclomotori +5,0 +0,5 68 [02121] Vini da uve +5,3 +0,5 69 [01183] Cioccolato +7,4 +0,6 70 [12403] Servizi di assistenza a domicilio +9,2 +0,6 71 [06110] Prodotti farmaceutici +1,5 +0,6 72 [01163] Frutta secca e noci +4,9 +0,6 73 [05511] Grandi utensili e attrezzature a motore +3,8 +0,7 74 [09321] Articoli sportivi +1,9 +0,7 75 [06139] Altre attrezzature ed apparecchi terapeutici +0,6 +0,7 76 [09602] Pacchetti vacanza – internazionali +2,0 +0,7 77 [12322] Articoli per bambini -1,3 +0,7 78 [01131] Pesce fresco o refrigerato +6,2 +0,8 79 [05322] Macchine da caffè, bollitori per tè e apparecchi simili +18,6 +0,9 80 [06132] Apparecchi acustici +0,6 +0,9 81 [05202] Biancheria da letto +3,8 +0,9 82 [01175] Patatine fritte +15,5 +0,9 83 [05203] Biancheria da tavola e da bagno +4,2 +1,0 84 [03123] Indumenti per neonati (0-2 anni) e per bambini (3-13 anni) +3,5 +1,0 85 [01124] Pollame +8,3 +1,1 86 [01117] Cereali per colazione +11,6 +1,1 87 [05403] Utensili e articoli da cucina non elettrici +4,2 +1,1 88 [09221] Strumenti musicali +3,8 +1,1 89 [06300] Servizi ospedalieri +0,9 +1,2 90 [09522] Riviste e periodici +9,0 +1,2 91 [03131] Altri articoli d’abbigliamento +3,8 +1,2 92 [01114] Altri prodotti di panetteria e pasticceria +15,7 +1,2 93 [06231] Servizi di laboratori di analisi mediche e di centri per esami radiografici +1,1 +1,3 94 [05113] Articoli per l’illuminazione +3,7 +1,3 95 [02202] Sigari e sigaretti +2,3 +1,3 96 [03212] Calzature per donna +1,9 +1,3 97 [09423] Canone radio e tv, abbonamenti +3,1 +1,3 98 [05621] Servizi domestici di personale retribuito +7,2 +1,3 99 [04420] Raccolta rifiuti +1,1 +1,4 100 [05522] Accessori vari +3,2 +1,4 101 [01113] Pane +13,0 +1,5 102 [03122] Indumenti per donna +3,2 +1,6 103 [12132] Articoli per l’igiene personale e il benessere, prodotti naturali e prodotti di bellezza +7,4 +1,6 104 [02131] Birra lager +13,5 +1,6 105 [12321] Articoli da viaggio +2,8 +1,7 106 [12702] Servizi legali e contabili +2,0 +1,7 107 [09213] Imbarcazioni, motori fuoribordo ed equipaggiamento per imbarcazioni +12,6 +1,7 108 [05121] Tappeti e moquette +4,5 +1,7 109 [08304] Pacchetti di servizi di telecomunicazione +1,6 +1,7 110 [06129] Altri prodotti medicali n.a.c. +3,6 +1,7 111 [05330] Riparazione di apparecchi per la casa +3,0 +1,7 112 [12703] Servizi funebri +2,8 +1,8 113 [09311] Giochi e hobby +4,0 +1,8 114 [05119] Altri mobili e arredi +5,1 +1,8 115 [04530] Gasolio per riscaldamento -11,2 +1,8 116 [07222] Benzina +4,1 +1,8 117 [06131] Occhiali e lenti a contatto correttivi +1,6 +1,8 118 [08303] Servizi di fornitura accesso ad internet +1,3 +1,8 119 [12329] Altri effetti personali n.a.c. +2,6 +1,9 120 [10400] Istruzione universitaria -0,4 +1,9 121 [07111] Automobili nuove +6,1 +1,9 122 [09331] Articoli per giardinaggio +6,1 +1,9 123 [12113] Trattamenti di bellezza +2,7 +1,9 124 [06212] Servizi medici specialistici +1,9 +1,9 125 [12131] Apparecchi non elettrici +4,0 +2,0 126 [12532] Servizi assicurativi privati connessi alla salute +0,2 +2,0 127 [12111] Servizi di parrucchiere per uomo e bambino +2,1 +2,0 128 [05611] Prodotti per la pulizia e la manutenzione della casa +10,9 +2,0 129 [12402] Case di cura per anziani e residenze per persone disabili +2,8 +2,0 130 [09119] Altri apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni e immagini +11,0 +2,1 131 [09541] Articoli di cartoleria +12,3 +2,1 132 [10500] Corsi di istruzione non definibili per livello +0,5 +2,1 133 [03121] Indumenti per uomo +3,9 +2,1 134 [05622] Servizi di lavanderia +3,1 +2,1 135 [01128] Altri preparati a base di carne +10,1 +2,1 136 [02111] Alcolici e liquori +6,6 +2,1 137 [07242] Pedaggi e parchimetri +1,5 +2,1 138 [06232] Cure termali, ginnastica correttiva, servizi di ambulanza e noleggio di attrezzature sanitarie +3,0 +2,2 139 [05521] Piccoli utensili senza motore +5,1 +2,2 140 [03220] Riparazione e noleggio calzature +3,8 +2,2 141 [09342] Prodotti per animali domestici +13,6 +2,2 142 [03141] Servizi di lavanderia abiti +4,9 +2,2 143 [01127] Salumi +8,5 +2,3 144 [07224] Lubrificanti +5,8 +2,3 145 [01135] Pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati +10,5 +2,3 146 [09211] Autocaravan, caravan e rimorchi +15,6 +2,3 147 [05401] Cristalleria, stoviglie, ceramiche e porcellane +4,8 +2,3 148 [07221] Gasolio per mezzi di trasporto -1,8 +2,4 149 [03142] Riparazione e noleggio abiti +2,4 +2,4 150 [01199] Altri prodotti alimentari n.a.c. +10,9 +2,4 151 [12312] Orologeria +2,4 +2,4 152 [05111] Mobili per la casa +6,1 +2,5 153 [04324] Servizi dei pittori +0,0 +2,5 154 [07212] Pezzi di ricambio per mezzi di trasporto privati +4,1 +2,5 155 [01211] Caffè +7,4 +2,5 156 [07322] Trasporto passeggeri su taxi +1,7 +2,5 157 [04325] Servizi dei carpentieri +0,0 +2,6 158 [12112] Servizi di parrucchiere per donna +3,5 +2,6 159 [01121] Carne bovina +6,9 +2,6 160 [01123] Carne ovina e caprina +6,8 +2,7 161 [02123] Vini liquorosi +4,9 +2,7 162 [05130] Riparazione di mobili, arredi e rivestimenti per pavimenti +6,0 +2,7 163 [09422] Musei, parchi e giardini +2,3 +2,7 164 [02201] Sigarette +2,0 +2,8 165 [04310] Prodotti per la riparazione e la manutenzione della casa +7,0 +2,8 166 [09350] Servizi veterinari e altri servizi per animali domestici +3,4 +2,8 167 [01222] Bibite analcoliche +17,0 +2,8 168 [01173] Vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati +14,1 +2,8 169 [01134] Frutti di mare surgelati +9,7 +2,8 170 [04321] Servizi degli idraulici +3,6 +2,9 171 [04322] Servizi degli elettricisti +3,4 +2,9 172 [07112] Automobili usate +13,3 +2,9 173 [01221] Acque minerali +13,6 +2,9 174 [09421] Cinema, teatri e concerti +1,7 +2,9 175 [11112] Fast food e servizi di ristorazione take away +9,0 +2,9 176 [04441] Spese condominiali +1,7 +2,9 177 [09549] Altri articoli di cancelleria e materiale da disegno +6,3 +2,9 178 [01191] Salse e condimenti +15,0 +2,9 179 [07362] Servizi di trasloco e immagazzinaggio +4,9 +3,0 180 [01133] Frutti di mare freschi o refrigerati +4,9 +3,1 181 [01172] Vegetali surgelati diversi da patate e altri tuberi +17,8 +3,1 182 [09332] Piante e fiori +6,1 +3,1 183 [01185] Gelati +22,1 +3,1 184 [07211] Pneumatici +7,3 +3,1 185 [04110] Affitti reali per l’abitazione principale +2,3 +3,2 186 [06220] Servizi dentistici +2,1 +3,2 187 [05201] Tessuti per arredamento e tendaggi +5,3 +3,2 188 [06239] Altri servizi paramedici +3,7 +3,2 189 [11120] Mense +0,5 +3,2 190 [10101] Scuola dell’infanzia (isced 0) +2,3 +3,2 191 [02112] Aperitivi alcolici +11,7 +3,3 192 [01184] Confetteria +11,5 +3,3 193 [01126] Frattaglie +5,3 +3,4 194 [11111] Ristoranti, bar e locali da ballo +6,0 +3,4 195 [09521] Giornali +1,7 +3,4 196 [12704] Altre tariffe e servizi +6,8 +3,4 197 [07230] Manutenzione e riparazione mezzi di trasporto privati +5,3 +3,5 198 [01115] Pizza e quiches +7,6 +3,5 199 [04323] Servizi di manutenzione dei sistemi di riscaldamento +3,4 +3,5 200 [01193] Alimenti per bambini +15,2 +3,5 201 [10102] Istruzione primaria (isced 1) +2,8 +3,7 202 [01223] Succhi di frutta e verdura +16,8 +3,7 203 [07311] Trasporto ferroviario passeggeri +6,0 +3,8 204 [08101] Servizi di movimentazione lettere +2,7 +3,8 205 [01122] Carne suina +7,6 +3,8 206 [02133] Birre a basso contenuto di alcol e non alcoliche +16,8 +3,9 207 [01125] Altre carni +8,0 +3,9 208 [07321] Trasporto passeggeri su autobus e pulmann +2,4 +4,1 209 [01213] Cacao e cioccolato in polvere +12,8 +4,2 210 [01152] Margarina e altri grassi vegetali +21,8 +4,5 211 [09514] Servizi di rilegatura testi e E-book download -4,8 +4,7 212 [09425] Servizi per la fotografia +5,2 +4,7 213 [12401] Servizi per bambini +1,1 +4,7 214 [09512] Libri scolastici +2,2 +4,9 215 [12701] Tariffe amministrative -0,0 +4,9 216 [01161] Frutta fresca o refrigerata +7,6 +5,0 217 [08109] Altri servizi postali +0,7 +5,0 218 [02203] Altri tabacchi +4,5 +5,5 219 [09511] Narrativa -10,0 +5,5 220 [07350] Trasporto multimodale passeggeri +2,1 +5,6 221 [12541] Assicurazioni sui mezzi di trasporto +1,9 +6,0 222 [05321] Apparecchi per la lavorazione degli alimenti +7,1 +6,0 223 [01136] Altri pesci e frutti di mare conservati o lavorati +13,2 +6,2 224 [12121] Apparecchi elettrici per la cura della persona +15,7 +6,5 225 [04430] Raccolta acque di scarico +3,0 +7,4 226 [04410] Fornitura acqua +3,1 +7,6 227 [11203] Servizi di alloggio in altre strutture +1,3 +8,2 228 [11201] Alberghi, motel, pensioni e simili +16,6 +8,2 229 [09411] Servizi ricreativi e sportivi – presenza +9,8 +8,2 230 [12520] Assicurazione connessa all’abitazione +9,2 +8,3 231 [12311] Gioielleria +4,4 +8,5 232 [01174] Patate +21,2 +11,9 233 [09601] Pacchetti vacanza – nazionali +26,8 +17,2 234 [01153] Olio di oliva +26,1 +44,3 235 [09429] Altri servizi culturali n.d. n.d. INFLAZIONE: var. % indice generale NIC +8,2 +0,8

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat

Tab. 3 – La spesa aggiuntiva delle famiglie dovuta all’inflazione

Valori in euro correnti 2021 2022 2023 (*) Var. ass.

2023-2021 spesa annuale famiglie 21.873 24.246 25.913 +4.039 spesa mensile famiglie 1.823 2.020 2.159 +337

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat

Tra il 1973 e il 1984

sempre oltre il 10% l’anno

Graf. 2 – Andamento dell’inflazione (*) in Italia (1948-2023)

Nel 1998 nasce la BCE e nel 2002 l’EURO

Dopo il Covid è ripresa la corsa dei prezzi

Elaborazione Ufficio studi CGIA su dati Istat

(*) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI): si riferisce ai consumi dell’insiemi delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente. E’ l’indice usato per adeguare periodicamente valori monetari, quali i canoni di affitto o gli assegni dovuti al coniuge separato