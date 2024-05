Previsioni meteo 17 maggio 2024: tempo in miglioramento al Centro-Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 maggio 2024: fine settimana al via con tempo stabile e temperature in aumento su tutto il Centro-Sud

Assaggio d’estate al Sud e sulle Isole maggiori dove in questi giorni si registrano condizioni meteo stabili e soleggiate e temperature che localmente hanno toccato anche i +30°C. Discorso diverso al Nord e parte del Centro, che invece hanno fatto i conti con piogge, temporali e un lieve calo termico specie nei valori massimi. Nella giornata di oggi avremo però un deciso miglioramento su quasi tutta l’Italia. Saranno ancora possibili piogge al settentrione ma a carattere sparso. Le ultime uscite dei modelli meteo confermano peggioramento del tempo tra domenica e lunedì quando una perturbazione raggiungerà la nostra Penisola portando precipitazioni di debole intensità ma diffuse lungo tutto lo Stivale. Temperature che si manterranno in linea con la media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 17 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con nuvolosità associata a piogge e temporali sparsi specie su Liguria e regioni di Nord-Est. Al pomeriggio instabilità in aumento su tutti i settori con piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo soprattutto su Alpi e alte pianure, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo locali piogge sulla Toscana. Al pomeriggio tempo stabile ovunque con ampi spazi di sereno. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata e nottata ancora tempo stabile con ampie schiarite, locali piogge in arrivo sulla Sicilia. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .