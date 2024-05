Online “Pibe de oro”, il nuovo singolo di Reír

In radio e sulle piattaforme digitali esce “Pibe de oro”, nuovo singolo di Reír, uno dei talenti emergenti più promettenti della scena Rap palermitana

“Pibe de oro” (etichetta Roxy Studio Records) è il titolo del nuovo singolo di Reír, uno dei talenti emergenti più promettenti della scena Rap palermitana, in uscita in tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano sarà accompagnato dal videoclip (prodotto da SLvideomaker), disponibile online.

“Pibe de Oro” è un brano rap che trasuda passione, determinazione e ambizione e che si distingue per un ritornello incisivo, nel quale l’artista si identifica con il “Pibe de Oro” e aspira a diventare una “leggenda”, seguendo le orme di Diego Armando Maradona: “Il titolo è un omaggio a Maradona – racconta l’artista classe 2006 – una figura che mi ha profondamente ispirato nella composizione del brano, specialmente nel ritornello, dove viene citato. Attraverso le liriche, ho esplorato le mie ambizioni, i sogni e il percorso che mi attendono nel futuro, evidenziando l’importanza degli amici, della famiglia e delle persone care che mi hanno sostenuto lungo il cammino. Esprimo il desiderio di vedere felici coloro che mi circondano, riconoscendo e ripagando i sacrifici che hanno fatto e continuano a fare per me.”

Brano registrato e prodotto da Roxy Studio Palermo, edito e distribuito da Roxy Studio Records.

Testo di Rosario Collesano, con la partecipazione speciale di Andrea Area. Musica composta ed arrangiata da Fabio Castorino, che si è occupato anche del mixing e mastering.

Reír, all’anagrafe Rosario Collesano, è un talentuoso artista nato nel 2006 a Palermo. Cresciuto in una famiglia intrisa di musica e arte, ha da sempre coltivato una profonda passione per l’espressione creativa attraverso il suono. Fin dai suoi primi anni di adolescenza, Reír si è avvicinato al mondo dell’hip-hop, trovando in questo genere musicale una forma di espressione autentica e liberatoria. Ispirato dalla presenza di artisti e musicisti nella sua cerchia familiare, ha iniziato a comporre i suoi primi testi, utilizzandoli come strumento per esprimere le sue emozioni e riflessioni personali. Il suo percorso artistico ha inizio nel 2021, quando, incoraggiato dal sostegno del cugino e di un amico, Reír decide di condividere le sue prime cover e freestyle sul suo profilo Instagram. Questo segna l’inizio di un viaggio verso il successo e il riconoscimento nell’ambiente musicale. Determinato a perfezionare le proprie abilità vocali, nel 2022 Reír intraprende lo studio del canto, investendo tempo e dedizione nel perfezionamento della sua tecnica e interpretazione. La sua perseveranza viene premiata nel 2023, quando decide di lanciare il suo primo singolo ufficiale, intitolato “Sveglio”. “Sveglio” non solo ottiene un caloroso riscontro dalla critica e dalla stampa specializzata, ma riscuote anche un notevole successo sulle principali piattaforme di streaming, totalizzando oltre 40.000 ascolti. Questo risultato è particolarmente significativo per un artista emergente come Reír, confermando il suo talento e il suo potenziale nel panorama musicale contemporaneo.