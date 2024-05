Marghe nelle radio con la canzone “Dico bugie”

“Dico Bugie” di Marghe è un brano dal sound indie-pop, fatto di atmosfere elettroniche, synth anni 80 e un groove elettronico

Dico Bugie è un brano dal sound indie-pop, fatto di atmosfere elettroniche, synth anni 80 e un groove elettronico. La canzone parla di quando pur di soddisfare le esigenze dell’altra persona, mettiamo da parte le nostre per dare una spinta al rapporto. Questo atteggiamento spesso diventa un’arma a doppio taglio: da una parte si vivono le sensazioni positive del momento, dall’altra invece, spesso si finisce per perdere di vista i propri bisogni in una rincorsa perenne, romantica ma affannosa.

Marghe è il progetto di Margherita Bucci, cantautrice polistrumentista. La sua musica parla di una società fluida, costantemente in movimento e in evoluzione. Le storie, le paure e le insicurezze di una generazione che cerca risposte nell’amore e in tutte le situazioni complesse che si vivono. Il mood chill-pop, e i suoni synth wave 80’s si mescolano ad un groove energico. Il 9 dicembre 2022 il debut single ”Dondolavo” pubblicato da Aurora Dischi e distribuito da INgrooves Music Group viene inserito da Spotify in Scuola Indie e New Muisc Friday e da Amazon Music in Novità Indie Italiano e I Am a Woman. Il brano è stato in rotazione radiofonica su alcune emittenti fm italiane.In seguito pubblica il brano ‘’quanto mi vuoi?’’ e viene inserito da Spotify in New Music Friday.

Attualmente studia canto pop al conservatorio di Monopoli. Finalista e premio della critica

al festival patrocinato dalla regione puglia/fiera del levante di bari. Negli ultimi 2 anni si

esibisce live in diversi contest, festival e club, parallelamente all’attiva di DJ nei club

pugliesi.