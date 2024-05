La stagione di Fortezza Est chiude con “Contratto dialogo per un rapporto di coppia”

In prima assoluta a Fortezza Est fino al 18 maggio “Contratto. Dialogo per un rapporto di coppia” nuovo lavoro della compagnia Poveri Comuni Mortali

Debutta in prima assoluta a Fortezza Est fino al 18 maggio “Contratto. Dialogo per un rapporto di coppia” nuovo lavoro della compagnia Poveri Comuni Mortali che dopo aver affrontato con i precedenti spettacoli (“Tortellini” e “Due Schiaccianoci” quest’ultimo vincitore del Roma Fringe Festival 2023), temi politici e sociali correlati alle condizioni delle masse e alle dinamiche interne ed esterne che le regolano, portano in scena una semplice storia d’amore, vissuta oggi, spostando il punto di osservazione sugli individui e sulle dinamiche delle relazioni di coppia.

Una donna, un uomo, uniti solo dall’esigenza di un legame. Non un legame d’amore, piuttosto un legame giuridico. Al dito anulare una fede non c’è, il simbolo d’amore per la vita è sostituito da un contratto stringente. Nel quale ogni cosa è prevista, definita, circostanziata e scelta, eccezioni ed accezioni sono stabilite a tavolino; non è un modo dire, il tavolino è quello di un antico caffè di una moderna città. È ai capi opposti di questo tavolino che questa donna e quest’uomo si incontreranno per la prima volta e per sempre.

L’intimo bisogno di maternità, insieme all’atavica ricerca di un luogo delle certezze, l’esigenza di una sicurezza, quella stabilità nella quale sentirsi liberi, e così fino alle vacanze al mare, o dovunque, purché non in montagna, ed insieme, in un caleidoscopio di contraddizioni, la casa, la paura della solitudine, la fertilità, la famiglia. Nulla di cui non previsto dallo stringente contratto. Solo che pure nelle migliori, pianificate famiglie, i piani studiati nei minimi dettagli, anche quelli apparentemente perfetti, possono sempre essere messi in discussione dall’imprevedibile.

Lo spettacolo utilizza il binomio Donna-Uomo come modello universale valido per le dinamiche di qualsiasi coppia, ma anche come pretesto per raccontare di un altro tema che invece riteniamo non venga trattato spesso: la fertilità. Di come venga vissuta oggi, di come possa diventare un’ossessione, di come venga percepita, in taluni contesti, come elemento fondamentale ed irrinunciabile per “completare la coppia” senza il quale sembrerebbe non possibile essere felici.

Una storia che inizia esattamente dal momento finale a cui siamo tutti giunti. Dalla profonda involuzione dei rapporti d’amore, apparentemente condannati a cedere il passo ad una società che fonda i suoi principi sulla paura, compresa quella di amare.

CONTRATTO

Dialogo per un rapporto di coppia

16-17-18 maggio 2024

via Francesco Laparelli, 62 Roma – Tor Pignattara

Orario Spettacoli giov- ven-sab ore 20:30

biglietto unico 12.00€

