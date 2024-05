Gran premio di Imola: la precettazione di Salvini fa felici i tifosi di Formula 1

C’è il Gran premio di Formula 1, Salvini ferma lo sciopero dei treni e Imola ringrazia. Il sindaco Marco Panieri: “Lo avevamo chiesto, le nostre preoccupazioni sono state comprese”

Ben venga, dice il sindaco di Imola, la precettazione decisa ieri sera dal ministro dei Trasporti e della Infrastrutture, Matteo Salvini, dei ferrovieri che erano chiamati allo sciopero per domenica e lunedì. “Avevamo evidenziato nella sede del tavolo di ordine pubblico e sicurezza con la Prefettura e poi tramite una lettera urgente ieri pomeriggio al ministero l’importanza di un tale provvedimento. Ringrazio il ministro Matteo Salvini per essersi attivato in questa direzione, comprendendo le motivate preoccupazioni del territorio”, afferma il primo cittadino di Imola, Marco Panieri. La decisione del ministero è maturata in vista del weekend di Formula 1 con il Gp di Imola con un arrivo di turisti e appassionati stimato in oltre 200.000 persone. “Lo sciopero causerebbe notevoli ripercussioni e problemi di ordine e sicurezza pubblica”, ha detto il ministero. Dunque è stato disposto il differimento dello sciopero. “Non avrà luogo”, conferma oggi Panieri.

“Condivido pienamente la scelta del ministro dei Trasporti Matteo Salvini di differire lo sciopero. È giusto e sacrosanto difendere il diritto allo sciopero, ma dobbiamo considerare l’importanza di eventi come il Gran premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna all’Autodromo di Imola per l’intero territorio”, dichiara il consigliere regionale della Lega Daniele Marchetti commentando l’ordinanza di precettazione. Il Gp “è un’occasione molto importante per l’intero territorio, per la quale ci siamo battuti anche in Assemblea legislativa” ricorda il consigliere imolese sottolineando che “differire lo sciopero garantirà il regolare svolgimento dell’evento e permetterà agli appassionati di partecipare senza inconvenienti, contribuendo al successo e alla promozione del territorio”.

Inoltre, da ieri a domenica, ogni giorno dalle 7 alle 20.30, è stato istituito un divieto di sorvolo sul territorio di Imola in occasione del Gp. Il divieto è esteso dal suolo a 3.500 piedi Amsl entro un raggio di tre miglia nautiche dall’autodromo e sarà rivolto a tutti i voli Ifr, Vfr e droni causa intensa attività aerea.