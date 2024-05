“Una notte ancora” è la canzone d’esordio di Fatay

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Una Notte Ancora”, il primo singolo di Fatay

Il brano “Una Notte Ancora” prodotto da CORE, pubblicato dall’etichetta Label DMB Production e distribuito da Sony Music Italia, racconta di come l’ansia possa influenzare quotidianamente la vita di una persona in modo negativo, come questa possa far sorgere dubbi, paranoie ed incertezze costanti dalle quali talvolta non si riesce ad uscire da soli. Tuttavia, la mano di una persona amata può rendere tutto meno difficile da affrontare, come la sua presenza nei momenti più difficili possa completamente ribaltare la propria prospettiva e migliorare in tutto e per tutto il proprio stato d’animo. La canzone parla di come per allontanarsi dallo stress si possa sognare un futuro diverso e di come l’amore possa “inondarti i pensieri” fino a non lasciare più spazio ad altre paure se non quella di perdere la persona senza la quale non si riuscirebbe più ad andare avanti, così da chiederle tutte le notti di restare una notte ancora.

Commenta l’artista: “La musica per me è tutto, fare musica per me è terapeutico, è il modo migliore che ho per sentirmi serena e semplicemente per stare bene. Voglio far arrivare la mia musica agli altri per aiutarli anche a capire che non saranno mai soli e che i miei pezzi saranno sempre un porto sicuro in cui sentirsi compresi. Non riesco a immaginare una vita senza un palco e senza qualcuno per cui cantare”.

Biografia

Ilaria Tucci, in arte ‘Fatay’ cantautrice classe 2000, si innamora della musica all’età di 8 anni quando con l’appoggio dei genitori decide di prendere lezioni di pianoforte, a 11 anni si accorge del fatto che cantare nella sua cameretta quando è sola le dà conforto specialmente nei momenti di tristezza o di paura e realizza che la fa sentire sicura di se stessa e compresa. Vuole avvicinarsi sempre di più a queste sensazioni e decide di prendere lezioni di canto pop, frequenta successivamente il liceo musicale della sua città dove continua gli studi di pianoforte e comincia quelli di flauto traverso senza mai però allontanarsi dal canto. Si avvicina alla scrittura quando i suoi problemi personali la spingono a prendere carta e penna e buttare giù tutte le sue paure, ansie e incertezze realizzando che così facendo si sente meno sola. Inizia il suo percorso artistico come “Fatay” quando i suoi amici e insegnanti affettuosamente la definiscono una fatina per via dei suoi modi di fare dolci e la sua genuinità.

L’artista fa parte della scuola di alto perfezionamento canoro RC VOCE PRODUZIONE diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale.

“Una Notte Ancora” è il singolo d’esordio.