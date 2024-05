Titan Clean Fuels e STX Group riforniscono portacontainer con LBM

Titan Clean Fuels e STX Group, annunciano con successo la conclusione di una fornitura di 2.200 tonnellate metriche di LBM a una nave portacontainer

Nel porto di Rotterdam Titan Clean Fuels, primario fornitore di gas naturale liquefatto (LNG) e biometano liquefatto (LBM) per clienti del settore navale, e STX Group, leader globale nel trading di commodities ambientali e soluzioni climatiche, annunciano con successo la conclusione di una fornitura di 2.200 tonnellate metriche di LBM a una nave portacontainer della Hapag-Lloyd mediante bunkering da nave a nave. Questa transazione segna l’ingresso della Hapag-Lloyd nell’uso del LBM come carburante navale sostenibile, rappresentando la più grande operazione di bunkering da nave a nave conosciuta fino ad oggi.

STX Group e Titan Clean Fuels hanno collaborato per liquefare, immagazzinare e consegnare biometano bilanciato in massa a Zeebrugge, in Belgio, sotto certificazione ISSC pienamente riconosciuta ai sensi della Direttiva sull’Energia Rinnovabile dell’Unione Europea, nota come RED II.

“Questo accordo pionieristico dimostra che il bunkering di grandi quantità di biometano liquefatto è possibile e scalabile. Tuttavia, è necessario compiere ulteriori progressi riguardo all’infrastruttura necessaria e al quadro regolamentare. Per noi, il bunkering del biometano liquefatto è un’altra misura nel nostro approccio graduale per decarbonizzare ulteriormente le nostre operazioni e raggiungere il nostro obiettivo di diventare neutri dal punto di vista delle emissioni nette entro il 2045,” ha dichiarato Jan Christensen, Senior Director Fuel Purchasing presso Hapag-Lloyd.

“La nave bunker Alice Cosulich di Titan ha consegnato con successo LBM alla nave portacontainer Brussels Express di Hapag-Lloyd. Desideriamo ringraziare tutti i partner coinvolti per un’altra operazione senza intoppi. Siamo stati incoraggiati dalla domanda di LBM finora, e questo importante bunkering rappresenta un passo significativo nella transizione verso carburanti puliti per il settore navale. Titan riconosce la via del LNG tramite LBM e del metano elettrico rinnovabile come un percorso pratico, sostenibile ed economicamente vantaggioso per le emissioni nette zero delle navi disponibile oggi. Lavoriamo ogni giorno per ottenere la piena conformità normativa per gli armatori e gli operatori di navi oceaniche,” ha commentato Caspar Gooren, Direttore dei Carburanti Rinnovabili presso Titan Clean Fuels.