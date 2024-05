Le app sportive per gli allenamenti potrebbero essere rischiose

Ecco quattro motivi per cui fare affidamento esclusivamente sulle app di biomeccanica sportiva potrebbe non essere la strategia migliore per il tuo percorso di fitness

“Gli allenamenti non sono un’affare adatto a tutti,” avverte Jason Adler, ingegnere software di Repocket. “Affidarsi pesantemente alle app di biomeccanica sportiva può portare a insidie inaspettate per la persona media.”

Le app di biomeccanica sportiva hanno vantaggi nella prevenzione degli infortuni, nel miglioramento della tecnica, nell’applicazione delle regole, nell’ottimizzazione delle prestazioni, nell’analisi generale della salute e delle condizioni, nei tempi sportivi e nello sviluppo e nei test dei prodotti. (DigitalCommons)

Secondo Gitnux, circa il 62% degli infortuni nelle palestre sono legati a distorsioni e stiramenti, con oltre la metà di questi infortuni causati da sforzi eccessivi, che portano a problemi con muscoli e ossa. Il sollevamento pesi contribuisce significativamente a questi infortuni, rappresentando quasi i due terzi rispetto agli esercizi cardio. Curiosamente, circa un quarto degli infortuni in palestra avvengono nelle palestre domestiche e circa la metà di tutti gli infortuni legati alla palestra derivano da un uso eccessivo e da un allenamento eccessivo.

Sebbene queste app offrano indubbiamente un potenziale notevole per gli atleti professionisti, sono stati sollevati dubbi sulla loro idoneità per la persona media. Alcuni pericoli di queste app includono:

1. Discrepanze in termini di qualità e precisione

Non tutte le app sono create uguali. Variabili come il software del dispositivo, l’algoritmo in uso o anche le condizioni ambientali possono influenzare la precisione delle misurazioni o le indicazioni dell’app. Un’imprecisione, anche minima, può portare a prestazioni non ottimali, stiramenti o infortuni.

2. Dipendenza ed eccessiva sicurezza

Come avverte nuovamente Jason Adler, “Le app di biomeccanica possono favorire una pericolosa sovraffiducia.” L’eccessiva dipendenza può portare a una sottostima dei livelli di sforzo e a un’eccessiva fiducia nelle prestazioni – una ricetta per gli infortuni. Il tuo corpo ha il suo modo unico di comunicare lo stress o la fatica, che nessuna app può decifrare con una certezza del cento per cento.

3. Mancanza di personalizzazione

Le app di biomeccanica sportiva sono progettate sulla base di principi generalizzati di fitness e biomeccanica. Non tengono conto delle caratteristiche uniche di ciascun utente – la loro storia di salute, stile di vita, struttura corporea e livelli di forma fisica. Un regime di allenamento ‘personalizzato’ offerto dall’app è al massimo un modello, meno efficace e potenzialmente dannoso per coloro che non rientrano nel modello.

4. Assenza di supervisione umana

Nemmeno l’app più sofisticata può sostituire la conoscenza e l’esperienza di un istruttore di fitness qualificato. Non sono lì solo per guidare gli allenamenti, ma anche per garantire sicurezza, forma corretta, supporto morale e incoraggiamento. L’assenza di questa supervisione potrebbe spingere le persone oltre i loro limiti di sicurezza.

Per navigare questi pericoli, Jason Adler suggerisce un approccio equilibrato: “Usa queste app come uno strumento, non come una stampella.” Combinando la tecnologia con i consigli reali forniti da professionisti del fitness, insieme all’istinto personale derivato dall’ascolto attento del proprio corpo, si può effettivamente formare una strategia di allenamento più sicura ed efficace.

Sebbene le app di biomeccanica sportiva possano offrirti un’esperienza di allenamento futuristica, fare affidamento su di esse come unici punti di riferimento dovrebbe essere affrontato con cautela. È di fondamentale importanza imparare ad ascoltare il proprio corpo e non lasciare che la tecnologia sovrapposta metta a tacere i suoi avvertimenti.

Quindi, è meglio abbandonare queste app? “No,” afferma Jason Adler, “Ricorda solo, servono a integrare il tuo percorso di fitness, non a guidarlo.”

L’analisi finale? Usa le app di biomeccanica sportiva con saggezza, chiedi consigli professionali, ascolta il tuo corpo e prendi decisioni ben informate sulla tua salute e forma fisica.