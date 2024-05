Gossip: Ben Affleck e Jennifer Lopez sarebbero vicini al divorzio

Ben Affleck e Jennifer Lopez vicini al divorzio: lui non ha partecipato al Met Gala il 6 maggio, di cui l’attrice e cantante è stata co-presidente

I Bennifer sono di nuovo in crisi e il divorzio è dietro l’angolo. Ma c’è di più: l’attore avrebbe addirittura lasciato la casa coniugale. È l’ultimo gossip che sta girando sul web sul matrimonio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck. La coppia d’oro di Hollywood che si è sposata dopo 18 anni dalla loro ultima relazione e che ha fatto sognare i fan sarebbe in crisi da molto tempo. Crisi, però, sempre smentite dai due attori. Ma dopo le indiscrezioni rilasciate alla rivista americana ‘In Touch’ da una fonte vicina alla coppia le chiacchiere stanno a zero: i due sono in terapia e sono “diretti al divorzio”.

I fan hanno iniziato a preoccuparsi quando Affleck non ha partecipato al Met Gala il 6 maggio, di cui Lopez è stata co-presidente. L’attore si è giustificato dicendo che era impegnato a girare ‘The Accountant 2’ , ma la fonte a ‘In Touch’ ha detto che Affleck avrebbe “deciso di farla finita” con il matrimonio e che adesso “si sta concentrando sul suo lavoro e sui suoi figli. Ben si è già trasferito e probabilmente dovranno vendere la casa dei sogni (da 60 milioni di dollari, ndr) che hanno cercato per due anni. Non smetteranno mai di amarsi, ma lei non può controllarlo e lui non può cambiarla. Non era possibile che potesse durare“.