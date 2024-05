Gli episodi 7, 8 e 9 di Hawaii Five-0 8 stasera su Rai 4: la trama

Tre nuove puntate dell’ottava stagione di “Hawaii Five-0” in onda stasera su Rai 4: la trama degli episodi “Incidenti”, Identità nascoste” e “Morte in mare”

Giovedì 16 maggio 2024 tornano le nuove puntate dell’ottava stagione di “Hawaii Five-0” in onda alle 21.20 su Rai 4. Si parte con l’episodio 7 intitolato “Incidenti”: dopo aver preso Adam dall’aeroporto, McGarrett riceve una chiamata da Junior che lo informa che è in corso un furto in una banca. In seguito i 3 entrano nella banca che i criminali sono scappati attraverso un tunnel. Ha quindi inizio una caccia all’uomo per catturarli. Allo stesso tempo Tani protegge il fratello dall’arresto durante un blitz antidroga mentre Adam è costretto a tornare nella sua casa vuota senza Kono.

Nell’episodio 8 intitolato “Identità nascoste”, la Five-0 è chiamata ad indagare su uno schianto aereo che ha ucciso il famoso stuntman Jason Sachs. Nonostante l’NTSB impedisca al team l’accesso alle prove, essi scoprono il tentativo di insabbiamento e quindi prendono in custodia l’investigatore capo Callahan. In seguito viene rivelato che il vero Sachs è deceduto in realtà 6 anni prima. L’attuale morto è invece Luke Nixon, che era un informatore infiltratosi all’interno della famiglia criminale di Guillermo.

A seguire nell’episodio 9 intitolato “Morte in mare”, una festa in mare su un lussuoso yacht si trasforma in tragedia per i suoi invitati che vanno incontro ad una morte orribile…