Francesco Balasso torna con il singolo “Eiffel”

La nuova ballata pop del cantautore vicentino Francesco Balasso si intitola “Eiffel” ed è in radio e sulle piattaforme digitali

“Eiffel”, simbolo di Parigi, capitale di romanticismo e di milioni di storie d’amore.

Van Gogh, Édith Piaf, Arco di Trionfo sono solo alcuni dei nomi e dei simboli che rievocano quei sentori che vivono nel nostro immaginario collettivo.

Protagonista di questa storia, una giovane coppia carica di sogni, ambizioni, di voglia di scoprirsi e di scoprire il mondo. Mondo che a volte non è sempre quello che ci si immagina, ma può essere il posto perfetto se in quel momento lo si desidera, ovunque ci si trovi.

Come tanti ragazzi di oggi riusciranno a realizzare il desiderio del loro viaggio a Parigi, i loro mille progetti, riusciranno a soddisfare la loro voglia di vivere?

I nostri protagonisti fanno parte di quella generazione che vuole qualcosa di più, che vuole vivere a pieno ma che lotta ogni giorno contro precarietà, insicurezza, cercando di stare al passo con una velocità di cambiamento che a volte non lascia scampo.

Una generazione che non ha paura di mostrare le sue fragilità.

L’amore può essere la soluzione? L’amore può bastare?

Nonostante queste domande importanti a cui non è facile rispondere, i nostri due ragazzi non vogliono smettere di pensare in grande e di realizzare i loro sogni, così nel brano anche noi viaggiamo assieme a loro, nella fantastica città di Parigi fino a sopra la Tour Eiffel per guardare il mondo da questo osservatorio magico.

Francesco Balasso comincia nel 2015 il suo progetto solista, conosciuto anche col nome d’arte di Forzafra.

Nel 2016 esce il disco d’esordio “Via Marconi 38” composto da 7 canzoni di cui scrive testo e musica, co-arrangiate insieme al suo producer Roberto Visentin ai Revolution Studio di Colceresa – VI.

Le nuove canzoni gli valgono anche importanti riconoscimenti di critica e lo portano a sfiorare la finale nazionale di Musicultura 2017 (Rai1) a Macerata. Durante il suo tour ha partecipato a diversi festival e ha aperto concerti per band e artisti nazionali come Lost e Giulio Casale.

Nel 2019 a conclusione del tour produce e realizza un progetto ambizioso, “Adrenalina”, il suo primo concerto – spettacolo a Teatro, facendo sold out al fonato di Thiene – VI. Ad accompagnarlo, Michele Patuzzi alla batteria e Alberto Marangoni al basso. Special guest l’attore bassanese Sam Ursida e la cantante vicentina Camilla Fascina.

Nella primavera 2020 esce il nuovo singolo intitolato “Have a Goodnight Again”, prodotto da Roberto Visentin (Revolution Studios) per Sorry Mom!, seguito da “Origami”, “Come un canzone” e “Polaroid” e “Chi Sono”, tutte contenute nell’album “Come una Canzone”.

A Febbraio 2023 viene selezionato e si esibisce dal vivo a Casa Sanremo Live Box in occasione del Festival di Sanremo 2023.

A Marzo 2023 esce il nuovo album in studio Come Una Canzone – il secondo nella carriera di Francesco Balasso, dal quale è estratto il singolo “Resilienza”.

A luglio è sul palco delle Eolie Music Fest, a supporto del progetto Corally, in apertura del live di Elisa e Francesco Motta.

Nello stesso periodo esce con il suo nuovo show dal vivo intitolato Giardino Di Maggio, concerti che prevedono l’esibizione in contesti dallo spiccato valore paesaggistico e naturalistico con il rifacimento dei brani in una nuova chiave acustica.

Ad Agosto 2023 esce un remake in stile cumbia di “Come Una Canzone” in featuring con Camilla Fascina, voce interessante e poliedrica del nuovo coro indie italiano.