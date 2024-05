Come rendere sicuro il viaggio: Assicurazione e precauzioni durante i viaggi

La maggior parte delle persone ama viaggiare. Amano scoprire nuove culture, immergersi nella realtà di altre nazioni, ammirare i luoghi e visitare nuovi posti. Tuttavia, per godersi i viaggi e non rovinarli con circostanze spiacevoli, è importante assicurarsi durante i viaggi.

L’assicurazione di viaggio (Globelink travel insurance) è una parte importante di ogni viaggio. Una volta varcato il confine del proprio Paese, non si è protetti dalla legislazione degli Stati esteri. L’assicurazione aiuta a proteggersi dagli imprevisti.

Motivi per stipulare un’assicurazione di viaggio

Innanzitutto, l’assicurazione protegge i viaggiatori da tutti i casi che possono verificarsi durante i viaggi. Acquistando un’assicurazione, i viaggiatori possono sentirsi protetti in qualsiasi Paese ed essere sicuri di non essere lasciati soli se durante il viaggio si verifica un imprevisto. Altri motivi per assicurarsi sono:

La sensazione di sicurezza e tranquillità in viaggio. Nessun timore fisiologico di attraversare il confine di Stato. Protezione al 100% dalle minacce esterne.

L’assicurazione di viaggio è principalmente un’assistenza medica per le persone che si trovano all’estero per un viaggio o una missione di lavoro. Il documento copre i rischi legati a problemi di salute dovuti a una malattia comune, alla necessità di un intervento d’urgenza (anche chirurgico) e di ricevere cure mediche in caso di infortunio o incidente. Essere assicurati in viaggio significa avere la garanzia di assistenza in caso di imprevisti.

Tipi di assicurazione di viaggio

Nella maggior parte dei casi, l’assicurazione assicura la salute. Questa assicurazione garantisce l’assistenza medica d’emergenza durante il viaggio, compreso il trasporto in ospedale, il trattamento ambulatoriale e ospedaliero, l’odontoiatria d’emergenza, il ritorno a casa e la copertura parziale dei rischi di coronavirus. Tuttavia, questo non è l’unico motivo possibile. Ecco i casi assicurativi più comuni:

Spese mediche e spese per il rientro a casa in caso di infortunio o malattia durante il viaggio, comprese le spese di soggiorno dal momento in cui si verifica l’evento assicurato.

Lesioni e incidenti derivanti da attività ricreative o sportive estreme.

Oggetti o valigie danneggiati.

Bagagli smarriti o in ritardo.

Cancellazione o ritardo del volo.

Ogni agenzia stabilisce le condizioni assicurative individuali per i clienti. Ad esempio, Globelink offre pacchetti standard ed estesi per diversi tipi di viaggi. A seconda dell’estensione dei casi coperti, un pacchetto standard assicura i viaggiatori da un elenco classico di casi, mentre quelli estesi forniscono un elenco più ampio di casi assicurati.

Come funziona l’assicurazione?

Un’agenzia assicurativa stipula un accordo con un cliente, che stabilisce le condizioni alle quali l’agenzia rimborserà le spese.

La stipula dell’accordo è confermata da una polizza assicurativa – questo documento indica le principali disposizioni dell’assicurazione: dati delle persone assicurate, importo della copertura, costo dell’assicurazione e contatti per l’evento assicurato.

In caso di evento, il viaggiatore potrà ricevere assistenza e le spese saranno rimborsate dalla compagnia assicurativa. Se un evento non è elencato nel contratto di assicurazione, non è considerato assicurato e non sarà risarcito.

La somma di copertura è l’importo massimo che l’agenzia assicurativa pagherà per un sinistro. Ad esempio, la somma di copertura è di 15.000 euro e una chiamata in ambulanza costa 1.000 euro. Se il trattamento supera i restanti 14.000 euro previsti dall’assicurazione, il viaggiatore dovrà pagare un extra con denaro proprio.

Nella maggior parte dei casi, la compagnia di assicurazione paga le fatture e le spese durante un sinistro assicurativo sul posto; ad esempio, direttamente all’ospedale per una visita medica e un trattamento.

In alcuni casi, però, le spese vengono rimborsate al ritorno: il viaggiatore paga personalmente i servizi, conserva le ricevute, i documenti di pagamento e quelli dell’ospedale che confermano l’evento assicurato e li presenta alla compagnia assicurativa per il rimborso. Questo modello di rimborso viene utilizzato anche in caso di smarrimento del bagaglio o di cancellazione del volo.

Cosa cercare quando si acquista una polizza assicurativa

A volte si confonde l’assicurazione sanitaria con l’assicurazione di viaggio. Una polizza medica standard con una serie di rischi di base può sempre essere ampliata per includere coperture aggiuntive. Ad esempio, in caso di cancellazione del volo, perdita del bagaglio o infortunio durante una vacanza sulla neve, questi casi costituiranno la vostra assicurazione di viaggio. È possibile assemblare la polizza medica come un set da costruzione e aggiungere esattamente le opzioni di cui si ha bisogno durante il viaggio. I clienti otterranno un unico contratto assicurativo che copre i rischi per un viaggio specifico. Ecco cosa dovete sapere o controllare prima di acquistare l’assicurazione:

Importo della copertura assicurativa ed eventuali limitazioni o condizioni speciali. Ad esempio, l’assicurazione potrebbe essere valida solo per i clienti della banca e non estendersi alla famiglia o non coprire tutti i rischi. Leggete attentamente il contratto di assicurazione.

Paese di destinazione. Ad esempio, se si viaggia negli Stati Uniti, è meglio stipulare una copertura superiore al minimo richiesto per ottenere il visto. Una copertura di 50.000 dollari potrebbe non essere sufficiente perché i servizi medici sono costosi in questo Paese.

Età. L’assicurazione di viaggio può costare di più per i viaggiatori più anziani a causa dei tassi di premio per fascia d’età, e alcune polizze non coprono affatto i clienti di età superiore ai 65 anni. Ogni polizza assicurativa ha le proprie regole, che vengono specificate nel contratto.

Frequenza del viaggio. Ad esempio, se si viaggia in Europa ogni mese, è più vantaggioso acquistare una polizza annuale piuttosto che una polizza per singoli viaggi. L’assicurazione annuale viene emessa indicando il Paese. Per i Paesi europei, l’assicurazione annuale copre un massimo di 90 giorni all’anno in tutta l’area Schengen.

Rischi durante i viaggi. Potrebbe essere necessaria una copertura aggiuntiva se si praticano sport estremi: sci alpino, apnea, kite, ecc.

Franchigia. A volte l’assicurazione prevede una franchigia. Si tratta di un importo fisso che il viaggiatore dovrà pagare da solo in caso di evento assicurato. È indicato nel contratto di assicurazione. Alcuni Paesi, come la zona Schengen, richiedono un’assicurazione senza franchigia al momento della richiesta del visto.

Organizzatore del viaggio. I pacchetti turistici di solito includono un’assicurazione contro la cancellazione dei voli o degli alloggi. Alcune polizze assicurative non coprono le crociere o i voli delle compagnie aeree low-cost: leggete attentamente il contratto di assicurazione.

Opzioni con i biglietti aerei. Se al momento dell’acquisto del biglietto aereo è possibile usufruire dell’opzione di rimborso in caso di cancellazione del volo, verificate quale sia più vantaggiosa: a volte è meglio aggiungere questa opzione alla vostra assicurazione per ottenere un rimborso del 100% del biglietto, dato che alcune compagnie aeree rimborsano solo il 50%.

L’assicurazione è la vostra sicurezza e tranquillità durante i viaggi. Pertanto, non trascurate questo punto e assicuratevi sempre prima di viaggiare. Scegliete agenti assicurativi di fiducia che vi garantiscano il 100% dell’adempimento degli obblighi per godervi i viaggi senza delusioni e problemi.