Chesma torna con la nuova canzone “Lacrime che”

Una dolce dedica e presa di consapevolezza è il significato più nascosto di “lacrime che”, dove chesma ci racconta della sua storia d’amore

“lacrime che” è il nuovo singolo di chesma fuori per Takabisha Dischi (parte di talentoliquido). Una dolce dedica e presa di consapevolezza è il significato più nascosto di “lacrime che”, dove chesma ci racconta della sua storia d’amore e di come veder soffrire l’altra metà è sempre difficile, soprattutto quando non riusciamo a fare niente nel concreto per poter allietare il ‘male’ che soffre chi amiamo con tutto il nostro cuore. In questo racconto dove le lacrime sono come meteore e il bedroom pop ne fa da padrone, chesma ci lascia un suo racconto personale che ci racconta di come la musica può davvero esorcizzare le emozioni più tristi.

Scopri il brano: https://bfan.link/lacrime-che

BIO:

chesma, classe ’96, torna nel 2024 con un nuovo singolo urban pop dalle venature indie. Dopo il debutto con “Non so spiegarti questa cosa che” e l’uscita di “ventidue”, il suo secondo singolo in collaborazione con nudda che le porta numerose approvazioni editoriali sulle piattaforme di digital streaming come l’inserimento in “Fresh Finds (Mondo)”, “Indie Italia”, “New Music Friday Italia” e la copertina di “Scuola Indie” su Spotify e poi l’ultimo singolo del 2023 “paranormale che” che le porta numerosi inserimenti in varie playlist editoriali di Spotify tra cui “New Music Friday Italia”, “Scuola Indie”, “EQUAL Italia”, “Fresh Finds Italia” e “GLOW Italia” è ora il momento di “lacrime che”.