Slovacchia, il premier Fico ferito in un attentato: a sparare un uomo di 71 anni

Il premier slovacco Robert Fico ferito a colpi d’arma da fuoco: “È in pericolo di vita”. L’attentatore è un uomo di 71 anni

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco. Lo riporta la BBC, citando media locali. Secondo quanto si apprende, Fico è stato colpito davanti a un centro culturale nella città di Handlova, dove si era tenuta una riunione del governo. I giornalisti sul posto riportano che si sono uditi diversi spari. Il leader slovacco è stato traportato d’urgenza in ospedale e il suo presunto aggressore arrestato dalla polizia. Handlova si trova a circa 180 km (112 miglia) a nord-est della capitale Bratislava.

“IN PERICOLO DI VITA, PROSSIME ORE DECISIVE”

In un post sul profilo social del premier, l’aggiornamento sulle sue condizioni: “Gli hanno sparato più volte ed è attualmente in pericolo di vita. E’ stato trasferito in elicottero a Banská Bystrica, perché ci vorrebbe troppo tempo per arrivare a Bratislava a causa della necessità di una procedura acuta. Le prossime ore decideranno”.

TORNATO ALLA GUIDA DEL PAESE LO SCORSO SETTEMBRE

Sulla rete circolano già diversi video dell’agguato, uno dei quali avrebbe ripreso il momento in cui diversi uomini si precipitano a trattenere il sospettato appena fuori dal centro culturale di Handlova. Fico è tornato al potere in Slovacchia dopo le elezioni dello scorso settembre, a capo di una coalizione populista-nazionalista.

SLOVACCHIA, VON DER LEYEN: “VILE ATTACCO AL PREMIER FICO“

“Condanno fermamente il vile attacco al Primo Ministro Robert Fico. Tali atti di violenza non trovano posto nella nostra società e minano la democrazia, il nostro bene comune più prezioso. I miei pensieri vanno al Primo Ministro Fico e alla sua famiglia”. Lo scrive su X la Presidente della Commissione europea Ursula Von De Leyen.

MELONI: “PROFONDO SCONCERTO”

“Ho appreso con profondo sconcerto la notizia del vile attentato al primo ministro slovacco Robert Fico. Tutti i miei pensieri sono per lui, la sua famiglia e l’amico popolo slovacco. Anche a nome del governo italiano desidero esprimere la più ferma condanna di ogni forma di violenza e attacco ai principi cardine della democrazia e delle libertà”. Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

SCHOLZ: VIOLENZA NON DEVE ESISTERE NELLA POLITICA

“Sono profondamente scioccato dalla notizia del vile attacco al primo ministro slovacco Fico. La violenza non deve esistere nella politica europea. In queste ore il mio pensiero va a Robert Fico, alla sua famiglia e ai cittadini slovacchi”. Lo scrive in un post su X il cancelliere tedesco, Olaf Scholz.

BIDEN: ALLARMANTE ATTACCO A PREMIER, PRONTI AD ASSISTERE

“Mi allarma apprendere notizie di un attacco al primo ministro slovacco Robert Fico. Jill e io preghiamo per una rapida guarigione e i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e al popolo slovacco”. Lo dichiara il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in una nota diffusa dalla Casa Bianca, in merito all’aggressione armata che ha interessato il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico. “Condanniamo questo orribile atto di violenza” continua Biden, assicurando che “la nostra ambasciata è in stretto contatto con il governo della Slovacchia ed è pronta a prestare assistenza”.

IL PROFILO DELL’ATTENTATORE

Sarebbe uno scrittore di 71 anni di nome “Juraj C” il sospetto assalitore del primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, raggiunto nel pomeriggio da colpi d’arma da fuoco mentre era a i Handlova, a meno di duecento chilometri dalla capitale Bratislava.

L’ARMA SAREBBE REGOLARMENTE REGISTRATA

Lo riporta la testata slovacca ‘Markiza‘, sostenendo che l’uomo tratto in arresto dalla polizia in relazione all’attentato è, inoltre, originario di Levice, cittadina a sud distante circa un’ora di macchina da Handlova, e che l’arma presuntamente usata contro il premier sarebbe regolarmente registrata. Ritenendo valido quanto trapelato dai media, alcuni hanno già svolto ricerche sulla vita del presunto attentatore: l’uomo, che avrebbe pubblicato alcune raccolte di poesie, nel 2016 avrebbe lavorato in una agenzia di sicurezza privata.

LA RICOSTRUZIONE DELLA DINAMICA

La testata aktuality.sk riferisce invece che secondo alcuni testimoni, l’aggressore si sarebbe prima avvicinato a Fico per stringergli la mano, e poi avrebbe aperto il fuoco. Tre le pallottole che lo avrebbero raggiunto, di cui una all’addome e due al braccio. Il premier è stato subito trasportato in ospedale e sarebbe in pericolo di vita. Euronews riferisce che il primo ministro era cosciente quando è giunto in ospedale.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT).